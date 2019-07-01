中職／選秀今晚舉行　味全龍選秀狀元江國豪、劉基鴻大熱門

▲2018中華職棒新人選秀會現場。（圖／中職提供）

記者歐建智／台北報導

2019中華職棒新人球員選拔會今天（1日）舉行，共有145位選手參加創歷年新高，由味全龍握有選秀狀元籤，選秀狀元以台體大王牌投手江國豪、平鎮重砲游擊手劉基鴻的呼聲最高。

今年中職新人選秀依守備位置區分為投手63名、捕手13名、內野手31名、外野手38名，其中有58人是在新人球員測試會中通過教練推薦參加。透過國手資歷報名的選手有32位，是去年的兩倍。

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今年共有33名高中應屆畢業生參加選秀，也是中職史上最多高中生的一次選秀，其中羅暐捷、曾傳昇及戴焙麟3人則是以國手資歷報名。

由於味全龍今年加入成為第5隊，味全龍有選秀狀元籤，在前4輪都有第1個及第6個挑選球員的權利，直到第5輪才恢復正常，依順序是味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿。

目前選秀狀元以台體大王牌投手江國豪、平鎮重砲游擊手劉基鴻最有可能，江國豪身高178公分、體重73公斤，是大學成棒強投，去年選秀便受到高度討論，但當時以旅外優先，時隔一年，江國豪改變想法，確定投入選秀。

在球探評價中，江國豪控球好、好球率高，續航力十足，屬於先發型投手，有能力擔任每週先發任務，加入球隊後能夠成為即戰力。

劉基鴻是今年高中生最強的打者，無論是對於木棒的掌握能力或內野守備能力，在球探眼中的評價都很高，預測首輪就會獲得青睞，去年底富邦舉辦的全壘打大賽三輪共8轟拿下全壘打王。

文化大學二刀流林安可、中外野手岳政華及投手徐若熙都是首輪熱門。林安可在青棒時期就讀名校南英商工，當時的表現便吸引不少國外球探的關注，但並未提前挑戰職棒，選擇就讀文化大學、提升自己，二刀流的他，大學時期主要以投球為主。

岳政華擅投能打，打擊能力及守備能力都具備優勢、運動條件佳，在球探評價中，岳政華屬於四拍子好手，打、守、速度以及臂力兼具。

徐若熙是平鎮出身，擁有近150公里速球，還有犀利的指叉球，具備三振打者能力，在球探評價當中，未來發展性在於牛棚位置。

中職選秀7月1日適逢小馬聯盟亞太區賽開打日，中華隊國手劉基鴻、徐若熙、李承禎、何逸龍、郭玟毅都有報名選秀，其中中華隊首日將對日、韓各1戰，打完比賽回到飯店，應能趕上下午6點半開始的中職選秀直播，5人將守在直播關注選秀結果。