公鹿5年1.78億美元續約密德爾頓　布洛格登轉戰溜馬

▲密德爾頓5年1.78億美元續約公鹿 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

2016年的最佳新秀布洛格登(Malcolm Brogdon)在今年成為自由球員，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，布洛格登將以先簽後換的方式轉戰溜馬，雙方將簽4年8500萬美元合約；另外公鹿以5年1.78億美元續約了當家射手密德爾頓(Khris Middleton)。

今夏有資格提前與續約的布洛格登，先前公鹿已經對他進行報價，讓他成為受限制自由球員，但因為今年公鹿要續約羅培茲與密德爾頓，並沒有過多的薪資空間可以留下布洛格登；根據「沃神」報導，溜馬已經開出4年8500萬美元的合約給這位過去的新人王，雙方將以先簽後換的方式達成協議，溜馬則送出了1個未來首輪籤以及2個次輪籤。

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▲布洛格登4年8500萬美元轉戰溜馬。（圖／達志影像／美聯社）



在本季布羅格登場均可以得到15.6分、4.5籃板、3.2助攻，都是生涯最佳最佳；先前溜馬後衛柯里森(Darren Collison)突然退休，現在得到布洛格登也彌補了後場空缺，另外溜馬也以3年3150萬美元簽下黃蜂射手藍柏(Jeremy Lamb)，將後場戰力大幅升級。

除了布洛格登之外，公鹿的頂級射手密德爾頓也以5年1.78億美元與球隊續約，在本季他場均可以得到18.3分、6籃板、4.3助攻，憑藉出色的表現，密德爾頓也在本季首次入選全明星賽。另外公鹿的禁區悍將羅培茲則是以4年5200萬美元達成續約，而根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，現在公鹿還有意想要找來小羅培茲(Robin Lopez)，若將達成將有機會看到大小羅培茲一同在場作戰。

公鹿目前幾乎保留了所有陣容，但《The Athletic》報導，密爾瓦基當家前鋒米羅提奇(Nikola Mirotic)卻決定離開NBA，將回到歐洲聯賽征戰，不過並非過去效力的皇家馬德里，反倒加入了皇馬的死對頭巴塞隆納，在NBA的5個賽季，米羅提奇留下場均12.3分、5.9籃板、1.3助攻的數據。

▲大小羅培茲(Brook Lopez、Robin Lopez)有機會在公鹿聯手？（圖／達志影像／美聯社）