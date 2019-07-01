湯普森5年1.9億美金續留勇士　灣區失去KD首要目標留K湯

▲湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在勇士王朝瀕臨崩塌之下，今夏自由市場開市第一天多隊都卯起來補強，灣區大軍失去了兩屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，留下一哥柯瑞(Stephen Curry)的搭檔湯普森(Klay Thompson)成了最重要的目標。《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)報導，勇士將以5年1.9億美金頂薪續約「浪花弟」，這已是早就談妥的交易。

自從2011年以首輪第11順位被勇士相中，金州就成了湯普森的另一個家，生涯第2季開始就成為主戰先發，與2012-13賽季甩掉「玻璃腳踝」稱號的柯瑞組成「浪花兄弟」，攜手率隊從2014年開始連5季打入總決賽並奪得3冠。雖然他因為左膝前十字韌帶撕裂，恐怕得休養8個月左右，最快也得到明年2月才能復出，但對確定失去KD的勇士來說，留住他成為了首要目標。

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進入聯盟8年，湯普森一直維持極佳的健康狀況，同時他已經連7季單季命中超過200顆三分球，上季也入選了年度防守第二隊，是攻守俱佳的全明星。《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)上周就曾報導，若是勇士開出5年1.9億美金頂薪，雙方很快就會完成續約。

《紐約時報》名記者史坦台灣時間1日再次確認此訊息，他表示雙方的續約協議早在今日之前就完成，目前沒有任何變化。

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）