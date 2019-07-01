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華克4年1.41億美金轉投塞爾提克　前黃蜂一哥取代厄文空缺

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▲湖人詹姆斯、黃蜂沃克。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克在1日自由市場大門開啟後，傳出與前黃蜂一哥華克(Kemba Walker)達成4年1.41億美金的合約協議，他將取代已確定轉投籃網的明星控衛厄文(Kyrie Irving)留下的主控位置；這項消息是由華克的經紀人史瓦茲(Jeff Schwartz)親自告訴美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)。

「沃神」6月28日就曾披露，華克的黃蜂生涯看起來已經告終，他和他的經紀人史瓦茲將在本周日(當地時間)晚間6點，自由市場大門開啟後與塞爾提克總管安吉(Danny Ainge)聯絡，預計會接受綠衫軍4年1.41億美金的報價。黃蜂資深隨隊記者波奈爾(Rick Bonnell)則在自由市場大門開啟前夕指出，多位消息來源透露，華克已通知黃蜂自己計畫與綠衫軍簽約。

2011年以首輪第9順位被夏洛特選中後，華克為這支球隊拚戰了整整8季，展現出高度的忠誠，在2018年捲入交易傳聞時，他曾公開直言「若被交易會心碎」。上季他打滿了82場，繳出生涯最佳的場均25.6分、5.9助攻和4.4籃板的優異數據，連3年入選全明星賽，但他常在比賽中孤立無援，連3季錯過了季後賽。

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已年滿29歲的華克，今年還進入了年度第3隊，能和黃蜂簽訂一紙5年2.21億美金的超級頂薪合約。雖然他願為了幫助球隊補強降薪續約，但《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)6月27日晚間披露，華克與黃蜂的談判出現分歧，陷入了僵局，給了塞爾提克、尼克和獨行俠搶人的機會。

據「沃神」的消息，已是資深控衛的華克希望黃蜂能為他開出5年全額保障合約，但老闆喬丹(Michael Jordan)對續約球隊一哥態度已不再堅決，最終雙方分道揚鑣。

關鍵字： NBA塞爾提克華克厄文黃蜂
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