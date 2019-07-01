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KD在自家媒體宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文　KI簽下4年1.42億美金大約

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▲杜蘭特與厄文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場大門正式在台灣時間1日清晨6點開啟，一直未明確對外表態的杜蘭特(Kevin Durant)在自家媒體《The Boardroom》宣布，自己將在美國時間7月6日與籃網簽下頂薪合約，同時厄文(Kyrie Irving)也傳出已與籃網達成4年1.42億美金的合約協議，兩大巨星攜手轉戰布魯克林。

正在紐約養傷的杜蘭特(Kevin Durant)確定跳出下季價值3150萬美金的合約，不過他一直未給極力想追求他的隊伍，包括尼克、籃網、快艇和原東家勇士任何「暗示」。KD神祕的態度和聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)去年夏天有些相似，當時「詹皇」甚至沒和任何球隊正式會面，只在家裡接待了時任湖人總裁的魔術強森(Magic Johnson)，隨後就宣布轉戰洛城。

杜蘭特在總決賽G5不幸遭逢阿基里斯腱斷裂，下季確定報銷，但這並沒有影響他的身價，台灣6月26日晚間傳出他跳脫合約，將到自由市場待價而沽。在1日自由市場大門正式開啟後，他透過自家媒體《The Boardroom》的官方IG親自宣布，他將在美國時間7月6日與籃網簽下頂薪合約，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，雙方將簽訂一紙4年1.64億美金合約。

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據「沃神」的消息，前綠衫軍主控厄文也將以4年1.42億美金的價碼轉戰布魯克林，另外籃網還網羅到中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)。

厄文(Kyrie Irving)近來轉投曾入股籃網的歌手Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports，此舉被解讀為他的心已倒向布魯克林。前塞爾提克球員馬克斯維爾(Cedric Maxwell)近日更爆料，綠衫軍新秀威廉斯(Grant Williams)告訴他，原本屬於厄文的11號已經被「釋出」供新人選擇，似乎再次應證這位6屆全明星控衛將離隊的傳聞。

雖然綠衫軍總管安吉(Danny Ainge)出面駁斥與厄文「失聯」的傳聞，但這位27歲控衛早宣布不執行下季的球員選項，還轉到了與籃網關係密切的Jay-Z旗下的經紀公司，與布魯克林之間的「緋聞」更是一刻都沒停過，他的舉動似乎都暗示著他將離開波士頓。

關鍵字： NBA杜蘭特厄文籃網
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