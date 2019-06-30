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大聯盟更重視歐洲盼有更多比賽　先取消東京海外戰

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▲大聯盟倫敦戰「基襪對決」，單場狂轟30分創本季紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟倫敦戰「基襪對決」話題十足，球票很快銷售一空 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟首次將例行賽移師歐洲，基襪倫敦戰票房開紅盤，吸引近6萬人進場，加強大聯盟打進歐洲市場的信心，主席曼弗瑞德（Rob Manfred）表示，未來將會維持大聯盟歐洲賽，並計劃取消明年東京海外例行賽。

「我的想法是，我們想繼續在歐洲辦比賽。」曼弗瑞德表示，「我很興奮能夠來到倫敦，很高興明年還能再回來（紅雀戰小熊），我同時也有興趣在歐洲其他城市比賽，必須和球員工會一起討論協商。」

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大聯盟倫敦戰吸票房火熱，一共吸引5萬9659人進場，這是自2003年9月28日在聖地牙哥高通體育場（Qualcomm Stadium）後，大聯盟單場進場人次最多的比賽，同時是美國、加拿大境外，進場人數最多的比賽。

在歐洲地區辦更多海外例行賽，主席曼弗瑞德需要獲得大聯盟球員工會同意，但他指出，現在球員們都很想到倫敦比賽。而根據《美聯社》報導，大聯盟已經先取消明年東京海外賽。

近年NFL也試著將美式足球帶入歐洲，倫敦例行賽票房屢屢創新高，不過大聯盟比起NFL面臨更大的問題，那就是場地。曼弗瑞德說：「很容易從足球場轉換成美式足球場，但對我們來說幾乎不太可能。」

大聯盟一直致力於將棒球行銷到全世界，除了亞洲日本、韓國、台灣外，歐洲是極具市場開發潛力的地區，推展棒球需要炒熱話題，因此大聯盟刻意安排世仇對決，明年倫敦戰由小熊和紅雀世仇對決，盼延續基襪世仇的熱度。

▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟計畫取消2020東京海外例行賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟倫敦賽
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