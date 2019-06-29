婕斯盃／場地風大難控制球　許仁豪讚李炫一：怎能打那麼準

▲許仁豪 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽29日於臺北和平籃球館熱烈開打，中華隊以總局數2比1擊敗南韓隊，挺進明天的冠軍戰將要對上馬來西亞。中華男單許仁豪鏖戰三局輸給南韓39歲的老將李炫一，但仍讚許李炫一，「聽說他快要退休了，但他的技術真的是很強。」

本屆婕斯盃南韓隊派出男雙則是李龍大搭配馬來西亞陳文宏、男單則是李炫一，雙方首日就和中華頓廝殺到第3點的驟死戰，最終中華男雙組合王齊麟、李洋先搶下第11分拿下勝利，將要和擊敗丹麥的馬來西亞爭冠。

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不過其中男單許仁豪和李炫一鏖戰三局，首局許仁豪3：6落後，先以13：21讓出。第二局雙方3平之後，許仁豪主動進攻頻頻攻向對角拉開分差，以11：5、17：10的大幅領先，李炫一回擊出界，不過下一球的近身攻擊取分，許仁豪勾對角出現局點，21：12

決勝局許仁豪0：4、1：11大幅落後，李炫一失誤，許仁豪進帳第2分，不過還有10分落後，許仁豪假動作片到李炫一，追至8分落後仍難挽劣勢，許仁豪連許化解三個賽末點，不過仍以17：21輸球。賽後許仁豪提到，「對戰過好多次沒贏過，不過已經發揮的很不錯了。」

許仁豪說，「他是很好選手，風那麼大，他的球像還能像有磁鐵一樣壓在線上，很有技術水平。」關於場地風大，李洋也有提到這問題。許仁豪在比賽時頻頻抬頭看上方，「我是在看風怎麼那麼大，李炫一怎麼還能打那麼準啊，過去對戰很久沒打到三局了，今天發揮很不錯了，主要還是風大的關係。」

李炫一則說，「沒有想到會和許仁豪打到第三局，看到許仁豪很認真打，他那麼認真，我也想要認真打。」

▼李炫一 。