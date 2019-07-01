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暴龍追求雷納德最大競爭者是湖人　已經不是快艇

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德有可能轉戰湖人？（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場「大魚」之一的雷納德(Kawhi Leonard)，動向傳聞早已滿天飛，其中湖人就是他最有可能前往的潛在下家，但同城的快艇也在瘋狂的追求，不過根據《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)透露，現在湖人是暴龍的對大敵人，也是最有雷納德最可能去的球隊。

雖然本季雷納德幫助暴龍奪下隊史首冠，但他今夏成為自由球員後，先前已經跳脫合約，是否會繼續留在多倫多仍是未知數，其他球隊也在虎視眈眈要跟暴龍搶人。身為洛杉磯人的雷納德，先前就不斷對外透露想要回家鄉打球，其中最想去的就是湖人，這也讓加拿大全國非常緊張，用盡了各種辦法都在說服雷納德留下。

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不過洛杉磯的兩支球隊湖人、快艇在今夏都已經清出了大量的薪資空間，為了也是希望可以得到「可愛」根據史坦透露，聯盟內部許多人都相信湖人現在是暴龍要留下雷納德最大敵人，並非快艇，因為快艇能給的條件不一定比暴龍好。

湖人先前透過交易得到戴維斯(Anthony Davis)後，薪資空間約剩2400萬美元左右，不過在之前他們硬是清出薪資空間，目前有著3200萬可以運用，這足以讓他們再簽下一名超級球星，雷納德就是首要目標。現在暴龍則處於劣勢，儘管他們有意開給雷納德頂薪合約，但球隊的競爭力以及商業價值依然不及湖人，若「可愛」屆時加入紫金軍團，對於聯盟版圖將會有很大改變。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德雖幫暴龍奪首冠，但仍有可能離隊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人暴龍雷納德
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