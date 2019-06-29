中職／洪總讚「個性超好」　朱育賢上半季最終戰拚紀錄

▲Lamigo桃猿朱育賢。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／新莊報導

Lamigo桃猿上半季最終戰對富邦悍將，雖然已是消化試合，朱育賢照樣先發，挑戰突破高國輝半季20轟紀錄，盼樹立自己的「朱哥障礙」。總教練洪一中賽前對子弟兵有高度評價：「朱哥的個性超級好，完全沒有看過他生氣。」

截至今天賽前，朱育賢6月敲出9發全壘打，上半季累積20轟，追平高國輝2015年創下的半季20轟紀錄，目前他也以0.388打擊率、92支安打、68打點、20轟暫居打擊四冠王。

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昨天對戰富邦悍將，朱育賢鎮守左外野，7局則移防一壘，有多次守備機會，其中3局一二壘有人時面對林益全擊出的強勁飛球，上演美技接殺。今天賽前，朱育賢的頸部貼了肌貼，洪總上前詢問今天要不要休息，但他堅持想要上場。

「他自己還是很想比賽，那就讓他上場吧！看看能不能創造紀錄。」在洪總的眼中，朱育賢是一位相當認真的選手，「他的個性真的超級好，場上遇到不愉快的事，可能臉上看得出來不開心，但從沒因此發過脾氣。」

談到朱育賢開季至今的火燙狀況，打擊教練曾豪駒認為關鍵在於他的態度以及求知欲，「朱哥會一直想知道進步的方式，經由討論針對一些觀念加以修正，從中找尋好與不好，這需要持續很長一段時間才能看得出成果，他並沒有因為打得好而忘記這些東西。」