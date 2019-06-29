不斷更新／朱育賢3分砲炸裂　3局結束桃猿3：3富邦

▲朱育賢3上轟出3分砲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿29日作客挑戰富邦悍將，這是桃猿上半季最後一場比賽，推出洪聖欽掛帥先發，富邦則是由陳仕朋出馬應戰。3上朱育賢轟出3分砲。3下富邦4支安打外加保送拿下3分追平。3局結束，桃猿3：3富邦。

1局上，桃猿進攻，陳晨威游擊後方飛球遭接殺，林智平游擊滾地遭刺殺，藍寅倫遭到觸身球保送，朱育賢遭到三振。

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1局下，富邦進攻，張正偉二壘反彈球遭刺殺，王正棠遭到三振，陳品捷選到四壞保送，胡金龍二壘上空飛球遭接殺。

2局上，桃猿進攻，廖健富選到四壞保送，郭嚴文遭到三振、捕手掉球跑者趁機上二壘，張閔勛游擊滾地遭刺殺、跑者上三壘，林承飛三壘滾地遭刺殺。

2局下，富邦進攻，林威廷遭到三振，申皓瑋三壘滾地遭刺殺，石翔宇遭到三振。

3局上，桃猿進攻，許禹壕左外野一壘安打，陳晨威成功犧牲觸擊送跑者上二壘，林智平游擊反彈球遭刺殺、跑者上三壘，黃敬瑋選到四壞保送，朱育賢右外野3分打點全壘打，廖健富游擊反彈球遭刺殺。

3局下，富邦進攻，李宗賢游擊滾地遭刺殺，林宥穎右外野一壘安打，張正偉打穿中間防線一壘安打，王正棠右外野深遠二壘安打帶有1分打點，陳品捷中外野一壘安打帶有2分打點、趁傳上壘，胡金龍二壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，林威廷選到四壞保送，申皓瑋三壘上空飛球遭接殺。

洪聖欽今年先發中繼兩頭跑，本季累計3勝2敗2中繼，防禦率6.05的成績，對戰悍將防禦率9.31，被打擊率3成68，但近一次先發6月2日於桃園主場與悍將交手，主投7局失4分，承擔敗投，但受到教練團肯定。

陳仕朋本季先發12場，戰績5勝5敗，防禦率4.06，為生涯單季最低，今年成為球隊倚賴的本土戰力。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林智平、三棒右外野手藍寅倫、四棒一壘手朱育賢、五棒指定打擊廖健富、六棒二壘手郭嚴文、七棒左外野手張閔勛、八棒游擊手林承飛、九棒捕手許禹壕。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手陳品捷、四棒指定打擊胡金龍、五棒一壘手林威廷、六棒中外野手申皓瑋、七棒三壘手石翔宇、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。