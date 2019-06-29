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破繭而出！大聯盟驚奇名單　道奇貝林格、白襪葛利托上榜

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▲2018國聯冠軍戰G4,道奇貝林格（Cody Bellinger）再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇貝林格今年表現突飛猛進。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大聯盟即將在7月10日進行明星賽，也意味著球季即將進行一半，大聯盟官網也評比出5名最驚奇的球員，其中道奇主砲貝林格（Cody Bellinger）本季突破性的成長，也成為榜中的不二人選，另外白襪先發投手葛利托（Lucas Giolito）目前已經拿下10勝，追平去年整季的勝場數，也在驚奇球員名單中。

貝林格今年是他的第3個賽季，儘管他在新人賽季就入選過明星賽，不過去年成績明顯下滑，但是今年一直從開季以來，他始終保持火燙手感，目前出賽80場，敲出100支安打、27轟、64分打點，打擊三圍更是驚人的.350/.447/.706，綜合進攻指數1.154更是勇冠全聯盟。

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▲▼葛利托（Lucas Giolito）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛利托投出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）

白襪先發投手葛利托，目前出賽15場，拿下10勝2敗，與其他3人暫居聯盟勝投王，防禦率2.87也相當理想，不過這些數據不是讓他上驚奇榜單的唯一理由，驚奇的理由是因為他在去年總共先發32場，只拿到10勝卻吞下13敗，防禦率更高達6.13，本季破繭而出的表現，也讓他成為本季東山再起獎的熱門人選。 

在大聯盟官網中最驚奇的球員名單中還有，響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte）、雙城游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）和金鶯先發投手梅斯（John Means），這名單中除了梅斯外通通都入選本季明星賽先發，不過因為是挑選最「驚奇」球員，因此像是釀酒人耶利奇（Christian Yelich）本季表現同樣嚇人，但是他貴為去年的國聯MVP，就不在此名單當中。

▼ 耶利奇本季再展MVP身手。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 耶利奇敲出再見野選。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB貝林格葛利托馬提波蘭柯梅斯
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