「全壘打大盜」　印地安人菜鳥外野手秀超美技接殺

▲印地安人梅卡多超美技接殺。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

印地安人29日作客金鶯，旅美好手張育成大聯盟初登板，不過球隊遭到金鶯以13比0強力鎮壓，原本還會更加慘烈，要不是印地安人中外野手梅卡多（Oscar Mercado）上演一計空中抓飛鳥沒收全壘打，金鶯有機會創下隊史近13年來最多勝分，這個精彩守備也被大聯盟官網選為單日最佳美技。

此役賽前印地安人排在美中第二，在外卡榜上也是頗具競爭力，相對金鶯近15場只拿到2勝，排在全聯盟墊底。不過這場比賽金鶯前2局就攻下8分早早握有領先優勢，4下金鶯第4棒西斯柯（Chance Sisco）面對印地安人第3任投手普魯特柯（Adam Plutko）擊出中外野深遠飛球，眼看小白球即將飛過全壘打大牆，不過梅卡多跟到牆邊後一躍而起將球收進手套。

梅卡多沒收這顆「絕對」的全壘打，對於比賽的影響不大，因為普魯特柯在8下遇到亂流再丟4分，終場金鶯也以13比0完封印地安人。這計被官網認定為今日最佳美技的「苦主」西斯柯，儘管在少了這轟，全場依舊繳出5支3，並且也有一發貨真價實的全壘打，單場貢獻5分打點也創生涯新高。

金鶯此役以13分的分差拿下勝利，這是距離他們在2006年8月14日，以15比0完封多倫多藍鳥後，單場最大比分差的勝利。

賽後梅卡多接受《FOX Sports》訪問提到，「我當時的確看到球要飛過全壘打牆了，不過好險那球速度不過，並且飛得夠高讓我有機會可以趕到，這應該也是我生涯第一次這樣『搶劫』人家的全壘打吧！」

▲梅卡多新人球季表現不俗。（圖／達志影像／美聯社）



今年24歲的梅卡多，本季是他生涯首個大聯盟賽季，不過他的表現相當不俗，目前出賽37場，繳出.313/.361/.472的打擊三圍，還有4發全壘打、17分打點，外加6次盜壘。