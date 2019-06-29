美洲盃／梅西首次和隊友唱國歌　四年來低頭不語到抬頭高唱

▲梅西高唱阿根廷國歌 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

台灣時間28日凌晨3點將在8強賽對上本屆賽事仍保持不敗的委內瑞拉，最終阿根廷以2比0收下四強門票，阿根廷的兩顆進球都和梅西(Lionel Messi)助攻有關，梅西這場比賽搏命回防外，另一大亮點是，梅西大聲唱起國歌。

梅西常和C羅(Cristiano Ronaldo)被拿來比賽，身為阿根廷和葡萄牙國家隊隊長，兩人的領袖氣質完全不同，梅西更常被批評太過內向甚至軟弱，沒有帶起阿根廷，而他過去賽前幾乎不和隊友一起唱國歌。去年世界盃小組賽對上克羅埃西亞，梅西沒有和隊友高唱，而是低著頭緊閉雙唇，手摸額頭如同有心事。

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梅西不唱國歌這件事情在2015年就曾被拿來討論，當時馬拉度納也曾批評他個性不夠堅強，也從不唱國歌。梅西只想要用踢球來展現自己，面對指責也曾回應，「每個人看待事物的方式不同，我不需要透過唱國歌感受什麼，國歌響起時我內心也有著同樣的聲音就好。」

「既然他們批評我，那我就不刻意唱國歌了。」從此至今梅西都沒有在賽前唱國歌，直到這一場和委內瑞拉的比賽，再度開口唱國歌，也讓球迷感到非常驚艷。更讓外媒以標題寫下，「梅西第一次在國際賽高聲阿根廷國歌。」在這場比賽中，梅西讓大家看到不一樣的自己。

不只是在國歌上，梅西更是更多輸送傳給隊友，儘管自己幾乎隱形在比賽中，最後一刻也是拼命回防，並不斷製造機會，順利幫助球隊贏球，也獲得當地媒體的讚譽，認為阿根廷開始打出了自己的方式。阿根廷接下來的4強賽將要對上巴西。