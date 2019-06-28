溫網／費德勒拚第9冠　基里奧斯、納達爾恩怨對決64強上演

▲基里奧斯次輪很可能碰上納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

溫網即將在7月1日開戰，男單籤表出爐最讓人眼睛為之一亮的，莫過於「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)沒意外將在次輪64強，與曾經隔空交火的敵手「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)對決。

基里奧斯過去曾在比賽中用出「阿伯發球」的低手發球對付納達，結果蠻牛動怒批評他不尊重對手。之後基里奧斯也不甘示弱砲火猛烈反擊，「他和我是兩個極端，他真的很容易惱羞成怒。當他贏球就沒事，不會說什麼不好的，還會稱讚對手。但當我打敗他，就說我不尊重他，不尊重球迷和比賽。」

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而且在2014年溫網16強戰，基里奧斯就擊敗了納達爾，今年再從他手下拿下一勝。這樣的籤表，蠻牛要過關得花不少力氣。

男單頭號種子喬科維奇(Novak Djokovic)首輪對手不好對付，是今年曾擊敗他的德摑35歲老將柯爾史瑞伯(Philipp Kohlschreiber)。挑戰溫網第9冠的2號種子費德勒(Roger Federer)，首輪對上南非的哈里斯(Lloyd Harris)。

溫網8強預期對戰陣容為喬科維奇對西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)；安德森對茲維列夫(Alexander Zverev)；蒂姆(Dominic Thiem)對納達爾；錦織圭對費德勒。

▲納達爾也手握兩座溫網冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）