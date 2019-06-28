運動雲

>

溫網／費德勒拚第9冠　基里奧斯、納達爾恩怨對決64強上演

ETtoday運動雲

▲基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲基里奧斯次輪很可能碰上納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

溫網即將在7月1日開戰，男單籤表出爐最讓人眼睛為之一亮的，莫過於「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)沒意外將在次輪64強，與曾經隔空交火的敵手「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)對決。

基里奧斯過去曾在比賽中用出「阿伯發球」的低手發球對付納達，結果蠻牛動怒批評他不尊重對手。之後基里奧斯也不甘示弱砲火猛烈反擊，「他和我是兩個極端，他真的很容易惱羞成怒。當他贏球就沒事，不會說什麼不好的，還會稱讚對手。但當我打敗他，就說我不尊重他，不尊重球迷和比賽。」

請繼續往下閱讀...

而且在2014年溫網16強戰，基里奧斯就擊敗了納達爾，今年再從他手下拿下一勝。這樣的籤表，蠻牛要過關得花不少力氣。

男單頭號種子喬科維奇(Novak Djokovic)首輪對手不好對付，是今年曾擊敗他的德摑35歲老將柯爾史瑞伯(Philipp Kohlschreiber)。挑戰溫網第9冠的2號種子費德勒(Roger Federer)，首輪對上南非的哈里斯(Lloyd Harris)。

溫網8強預期對戰陣容為喬科維奇對西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)；安德森對茲維列夫(Alexander Zverev)；蒂姆(Dominic Thiem)對納達爾；錦織圭對費德勒。

▲納達爾奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾也手握兩座溫網冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網費德勒納達爾基里奧斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

熱門新聞

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

中職／身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

中職／從小看兄弟象　攻擊型捕手姚冠瑋挑戰選秀

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

讀者回應

﻿

最新新聞

1基里奧斯、納達爾恩怨對決64強上演

2看兄弟　攻擊捕手姚冠瑋挑戰選秀

3替家人減輕　林聖榮要讓阿公驕傲

4龍星組合重出江湖要「死命拚東奧」

5打10分卻靜　胡金龍：提供出局數

熱門新聞

1球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

2洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

3身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

4「黃金03梯」首輪僅剩詹皇、甜瓜

5看兄弟　攻擊捕手姚冠瑋挑戰選秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

申皓瑋SO NICE！快跑滑接沒收掉柏納帝那中間方向可能形成的安打 | 06_27 Lamigo vs 富邦 九局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

申皓瑋利用兩次投手暴投，直接回到本壘得分，比數拉大至九分差距！ | 06_27 Lamigo vs 富邦 三局下

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366