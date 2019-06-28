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溫網／謝淑薇抽中下下籤　首輪對去年4強歐絲塔潘寇

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▲伯明罕女網，謝淑薇。（圖／路透）

▲謝淑薇籤運不算太好。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

溫網即將在7月1日開戰，台灣時間28日也抽出單打籤表。謝淑薇首輪對手將是世界排名35，22歲的拉脫維亞選手歐絲塔潘寇(Jelena Ostapenko)。她在去年溫網寫下生涯最佳4強的戰績，也曾打下2017年法網冠軍。

謝淑薇位列28種子，首輪對上的歐絲塔潘寇算是非種子選手中的強者，去年在溫網闖進4強，今年在伯明罕女網賽也有8強的戰績。不過她在2017年奪下法網冠軍後，並沒有如期成為球后等級的球星，表現不如預期。她和謝淑薇生涯曾有一次交手，在2016年澳網首輪雙方鏖戰3盤，由謝淑薇搶下勝利。

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謝淑薇籤表頗硬，除了首輪對手不好對付，就算晉級，也有可能在第3輪碰上現任世界第3的前球后前球后普利絲可娃（Karolina Pliskova）。要複製去年闖進16強的神奇戰績，恐怕不太容易。

縱觀女單籤表，8強預計對戰組合為球后芭提（Ashleigh Barty）對前球后科柏（Angelique Kerber）；貝爾騰斯（Kiki Bertens）對科維朵娃(Petra Kvitova)；斯維托利娜(Elina Svitolina)對普利絲可娃；哈勒普(Simona Halep)對大坂直美。

女雙方面，位列第9種子的「詹家姐妹」詹詠然和詹好晴將對上英國地主組合哈特(Harriet Dart)和杜恩(Katy Dunne)。謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)排在第3種子，首輪對德國的巴特爾（Mona Barthel）和瑞士的柯諾爾(Xenia Knoll)。兩組人馬，可能在8強上演詹謝大戰。
 

▲歐絲塔潘寇。（圖／路透社）

▲歐絲塔潘寇法網奪冠後成績不如預期。（圖／路透社）

關鍵字： 溫網謝淑薇
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