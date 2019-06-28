2017選秀簽約金最高　光芒二刀流麥凱將上大聯盟

▲光芒二刀流新秀麥凱將上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

2017大聯盟選秀第4順位，700萬5000美元最高簽約金新秀，來自路易斯維爾大學的二刀流麥凱（Brendan McKay）預計將在台灣時間禮拜天上大聯盟，補足光芒投手人力不足的空缺。

麥凱是大聯盟排名23，光芒第2潛力新秀，過去曾獲得象徵美國最強業餘球員的「金釘鞋獎」。他也將成為2017選秀之中，登上大聯盟的第6人。麥凱主要為投手，但也能守一壘和打DH，本季在2A和3A合計出賽66.2局防禦率1.22，但打擊表現較不出色，三圍 .205/.313/.331。

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當時選秀多數隊伍評估麥凱做為投手會有較佳的發揮，但光芒讓他持續嘗試二刀流。他的速球、卡特球以及曲球都有水準之上，目標將變速球也練起來。雖然控球不差，但上述球種還未達到非常具有宰制力的程度。

光芒本季6勝1敗的葛蘭斯勞(Tyler Glasnow)進入傷兵名單，哈尼威爾（Brent Honeywell）也報銷，目前僅剩3名先發投手，再加上18局馬拉松大戰，因此叫上麥凱。麥凱不僅能提供投手戰力，也可能擔任代打或指定打擊。

不過鑑於光芒可能使用假先發，也有外媒評估光芒能讓麥凱搭配以先發一壘手身份先發並搭配右投，之後再讓左投的麥凱登板。