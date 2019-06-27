爭冠最後拼圖？　雙城鎖定交易邦格納、威爾史密斯

▲邦格納（Madison Bumgarner）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

本季大聯盟的大黑馬明尼蘇達雙城，目前以51勝27敗暫居美中龍頭，與第2的印地安人拉開8.5場勝差。打造冠軍陣容的最後拼圖，傳言他們鎖定巨人王牌投手「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），不僅如此，還渴望一同獲得他們的守護神史密斯（Will Smith）。

根據《USA TODAY》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）27日報導，雙城是邦格納爭奪戰中的最新競爭者。不過《ESPN》記者派桑（Jeff Passan）補充道，過去幾週兩隊並未展開深入的談判，而雙城同時也對巨人的終結者史密斯感到興趣。

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擁有「季後賽之神」美譽的邦格納，是巨人成就2010、2012、2014年「偶數年王朝」的關鍵人物，他同時也是2014年總冠軍MVP，生涯世界大賽防禦率0.25、2014年單一季後賽52.2局投球至今都是還是歷史紀錄。不過在巨人逐漸失去奪冠實力之下，球團開始兜售這位合約即將到期的29歲左投。

邦格納所開出的「不可交易」名單包含勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人以及紅雀，雙城並不在其中，這表示巨人若將他交易至明尼蘇達並不用先經過邦格納的同意。儘管在不可交易名單之中，傳聞洋基、費城人、勇士3強仍想要得到邦格納，若是巨人要將他交易到這幾隊，必須先獲得邦格納簽署放棄不可交易的文件。

同樣29歲的史密斯，歷經2017年膝蓋外側副韌帶撕裂報銷賽季後，今年再次投出巔峰，本季33出賽繳出生涯最佳的1.95防禦率，32.1局投球送出49三振，三振率高達13.64，貢獻國聯第3多的21次救援。在雙城陣中沒有固定的終結者情況下，史密斯將是一大補強。

▲史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）