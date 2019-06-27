運動雲

>

爭冠最後拼圖？　雙城鎖定交易邦格納、威爾史密斯

ETtoday運動雲

▲▼巨人邦格納（Madison Bumgarner）（圖／達志影像／美聯社）

▲邦格納（Madison Bumgarner）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

本季大聯盟的大黑馬明尼蘇達雙城，目前以51勝27敗暫居美中龍頭，與第2的印地安人拉開8.5場勝差。打造冠軍陣容的最後拼圖，傳言他們鎖定巨人王牌投手「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），不僅如此，還渴望一同獲得他們的守護神史密斯（Will Smith）。

根據《USA TODAY》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）27日報導，雙城是邦格納爭奪戰中的最新競爭者。不過《ESPN》記者派桑（Jeff Passan）補充道，過去幾週兩隊並未展開深入的談判，而雙城同時也對巨人的終結者史密斯感到興趣。

請繼續往下閱讀...

擁有「季後賽之神」美譽的邦格納，是巨人成就2010、2012、2014年「偶數年王朝」的關鍵人物，他同時也是2014年總冠軍MVP，生涯世界大賽防禦率0.25、2014年單一季後賽52.2局投球至今都是還是歷史紀錄。不過在巨人逐漸失去奪冠實力之下，球團開始兜售這位合約即將到期的29歲左投。

邦格納所開出的「不可交易」名單包含勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人以及紅雀，雙城並不在其中，這表示巨人若將他交易至明尼蘇達並不用先經過邦格納的同意。儘管在不可交易名單之中，傳聞洋基、費城人、勇士3強仍想要得到邦格納，若是巨人要將他交易到這幾隊，必須先獲得邦格納簽署放棄不可交易的文件。

同樣29歲的史密斯，歷經2017年膝蓋外側副韌帶撕裂報銷賽季後，今年再次投出巔峰，本季33出賽繳出生涯最佳的1.95防禦率，32.1局投球送出49三振，三振率高達13.64，貢獻國聯第3多的21次救援。在雙城陣中沒有固定的終結者情況下，史密斯將是一大補強。

▲史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雙城巨人邦格納威爾史密斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

熱門新聞

杜蘭特跳脫3150萬美元合約　若續約勇士最高5年2.21億美元

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／崇越留甲組培養人才　暫時不當第6隊

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

中職／選秀首輪人選　中信兄弟評價野手優於投手

中職／猿封王沒忘記王柏融　洪聖欽：他的心同在

讀者回應

﻿

最新新聞

1塔克痛斥哈登、保羅不合是假新聞

2雙城鎖定交易邦格納、威爾史密斯

3桃猿蘇俊羽本季首度先發戰富邦羅力

4溫網會外賽　梁恩碩次輪止步

5西班牙球后馬琳有望世錦賽復出

熱門新聞

1杜蘭特跳脫3150萬美元合約

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3崇越甲組養人才　暫時不當第6隊

4兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

5中信兄弟選秀首輪　野手評價優於投手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

影／探秘「800年不滅神燈」　內蒙成吉思汗陵寫草原傳說

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366