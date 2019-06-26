BWF上半年回顧李宗偉哽咽退役　馬琳、孫完虎傷勢難趕世錦賽

▲李宗偉宣布退役。（圖／CFP）



記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽聯（BWF）超級系列賽事已經進行一半，回顧上半年也傳出許多讓人印象深刻的消息，其中最讓人不捨的就是大馬球王李宗偉宣布退休消息，而因為賽事密集，包括世錦賽女單金牌的西班牙馬琳（Carolina Marin）、南韓一哥孫完虎都因傷勢休養。

從李宗偉去年9月罹患鼻咽癌休養開始，一直備受注目的莫過於是他何時能夠重返賽場，但是從馬來西亞公開賽、蘇迪曼盃到澳洲公開賽遲遲不見他的身影，當地媒體更傳出他要退休。三度奧運銀牌、三度世錦賽銀牌的「無冕之王」李宗偉最終還是決定離開最愛的羽球場，將重心放在身體健康和家人身上。

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李宗偉宣布退役時數度哽咽，不只讓大馬球迷不捨，更是讓全世界的球迷感到遺憾。得知李宗偉揮別戰袍的林丹，更在微博上分享一首「朋友別哭」，同時寫上「獨自上場沒人陪我了。」李林大戰從此成為絕響。

▼馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂，痛得哭出來 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

另一頭，上半年度更傳出不少傷兵，先是馬琳在印尼大師賽決賽對上印度塞娜時，右膝十字韌帶斷裂，痛得淚灑球場，在經過手術後，目前恢復情況良好，已經可以脫離拐杖進行有球訓練，不過能不能趕上8月的世錦賽還是未知數，但如果錯過7月的印尼站和日本站，要拼2020年東京奧運積分就更困難。

另外，孫完虎在1月剛拿下馬來西亞大師賽冠軍，卻在3月南韓全國錦標賽首輪中受傷，經過診斷為跟腱（阿基里斯腱）斷裂需要進行手術，不止影響到5月南韓蘇迪曼盃，醫生評估要休養至少6個月，因此很可能也趕不上世錦賽，更會影響孫完虎爭取2020年奧運資格賽事。

▼孫完虎拿下馬來西亞大師賽冠軍 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）