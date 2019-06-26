康利剛到猶他立刻與隊友練球　大讚爵士有完美體系

▲康利已經開始練球，但讚爵士有完美體系。（圖／翻攝自推特／Eric Woodyard‏，下同）



記者張曜麟／綜合報導

進入重建期的灰熊，先前把當家後衛康利(Mike Conley)交易至爵士，猶他也組成自己的三巨頭，才到了猶他不久，康利現在就已經展開練球，並且在在受訪時大讚隊友，認為他們能繼續成長，另外更稱讚爵士有著完美的文化以及體系。

爵士先前就表示不會跟原先的主控盧比歐(Ricky Rubio)進行續約，為了就是希望球隊能在新賽季打出不同以往的表現，在日前爵士就送走盧比歐從灰熊得到康利，儘管康利得知此消息有些措手不及，並表示心中的情緒很複雜，因為當時她是在飛機上才得知自己被交易，但他過了35分鐘後就平復了，對於這些新的機會很興奮，很期待在猶他做一些特別的事情。

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果然才被交易到爵士不久，康利就已經開始訓練，並且受訪時大讚爵士，「這是一個非常精心打造的球員名單，包括偉大的球員、教練、以及我認為超級完美的體系。我們擁有像米歇爾(Donovan Mitchell)、戈貝爾(Rudy Gobert)這些人才，也有很多很棒的年輕球員，他們已經做過了許多很棒的事情，像歐尼爾(Royce O'Neale)、艾克森(Dante Exum)，他們仍有機會繼續成長，我們都很興奮。」

康利先前在灰熊場均繳出21.1分、6.4助攻，現在來到爵士，絕對能夠分擔米歇爾在後場的壓力，另外已經在聯盟征戰12年的康利，也能夠提供經驗給隊上的小將，爵士近年都是西區強權，現在勇士王朝出現不穩定，爵士這個補強勢必會影響下季西區戰況。

▲康利。（圖／翻攝自推特／Eric Woodyard‏）