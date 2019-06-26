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JR重新跟詹皇連線？　騎士若裁掉史密斯可能加盟湖人

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▲騎士詹姆斯、史密斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯與史密斯有望在湖人聚首？（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人先前送出多個選秀籤以及3名潛力小將，終於跟鵜鶘達成交易得到朝思暮想的戴維斯(Anthony Davis)，但湖人補強計畫仍未停止，目前他們仍在積極尋找可以補進的後場戰力，根據《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)透透，若接下來騎士老將史密斯(JR Smith)被裁掉，將有很大機會加盟湖人，與詹姆斯(LeBron James)再次聚首。

史密斯自從去年11月跟騎士達成協議不再為球隊出賽後，到了賽季結束都無球可打，也沒有任何球隊想要得到這名冠軍老將，史密斯下季的薪水還有1570萬美元，但只有約390萬美元是保障，意味著只要騎士只要在7月1日自由市場開啟日之前將他裁掉，騎士或是他所屬球隊只需付390萬美元。

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現在騎士就傾向將史密斯裁掉已清出薪資空間，對於史密斯未來動向，海恩斯透露，「克里夫蘭現在正試圖交易史密斯，但最終他很可能會被裁掉，而當史密斯被裁掉後，我相信他最後會去湖人。」

湖人得到戴維斯後，目前薪資空間還有2300至2500萬美元之間，目前湖人有意找籃網後衛羅素(D’Angelo Russell)面談，也願意開一年2000萬的合約給他，但這也代表接下來只能簽一些老將底薪的球員，史密斯正好也符合這條件，加上先前他與「詹皇」有合作經驗，這一點確實讓他選擇湖人的可能性大增。

另外海恩斯表示，湖人除了史密斯之外，另外也想引進柯佛(Kyle Korver)，他同樣也是騎士冠軍班底，若被買斷成為自由球員後，湖人就有意用老將底薪簽約。

▲騎士史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士湖人詹姆斯史密斯
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