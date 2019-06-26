中職／「全隊只有他能safe」陳晨威8局跑壘成封王關鍵

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿25日5比4逆轉統一獅，也順利拋下封王彩帶，「中職最速男」陳晨威8局跑到二壘成關鍵，桃猿總教練洪一中賽後表示：「我們全隊只有他能safe，最重要是那個跑壘，才有接下來的反攻機會。」

有別於過往，桃猿此役對戰江辰晏完全被壓制，前5局沒有任何安打，關鍵在8局，桃猿無人出局攻占滿壘，郭嚴文擊出高飛犧牲打追回1分，代打黃敬瑋再敲，帶有1分打點，二壘跑者柏納帝那衝回本壘時，遭陳重羽回傳助殺出局，不過陳晨威選到四壞保送，林立隨後擊出三壘反彈球，獅隊三壘手郭阜林選擇傳二壘，陳晨威展現快腿安全上到二壘，林立也靠野手選擇上壘，桃猿攻下超前分。

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陳晨威展現快腿，洪總大力稱讚，「只有他能safe了，如果出局了，可能就沒了，還好有贏那1分，加上牛棚有壓制住。」

陳晨威賽後有自信地笑稱：「MVP是晨威吧？」而談起當時的狀況，他說：「其實對方傳二壘是沒有問題的，他可能也沒想到是我，當時就是告訴自己盡量搶壘包，對方換投也很關鍵。」

前面遭到江辰晏壓制，洪總坦言前6局感覺不太妙：「江辰晏就是這樣，偶爾會有一場傑作，只要投準就不好打，一開始真的覺得沒機會；可能要等到去新莊與富邦對決了，還好後面有掌握住。」

桃猿翁瑋均投5局失掉4分，洪聖欽接替中繼2局無失分，凍結比數也相當關鍵，洪總說：「前一場表現不理想，有唸了她一下，看起來有效果，今天投得很好；如果繼續平手的話，會打算讓他繼續投，畢竟接下來還有4場比賽，後面領先之後，才決定換子鵬。」