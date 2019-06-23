企聯射箭／甲山林強力威脅　凱薩第8輪仍居龍頭

▲凱薩穩居龍頭。（圖／企業射箭聯盟）



記者洪偵源／新北報導

企業射箭聯賽第8輪賽事，積分榜龍頭凱薩，23 日雖遭遇甲山林的強力挑戰，連3點被逼平，甚至到加射才艱苦取勝，仍暫居積分榜第1的席次。

凱薩在第1點派出世錦賽雙金得主雷千瑩，「雷母」狀況正旺，以6比0擊敗昔日國家隊隊友林詩嘉，第2點饒廷宇出戰鄧宇成，鬥到加射還要憑靶心距離才能勝出。

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連下2點的凱薩，第3點饒廷宇、雷千瑩混雙2比6敗給甲山林的鄧宇成、譚雅婷，第4點與第5點的團體賽，加射時剛好甲山林隊都失手出現一支6分箭，凱薩有驚無險5比4拿下。

凱撒隊教練劉展明表示：「企業聯賽比到一半，各隊心理素質和狀態都上來，加上這幾場雨勢和風勢比較亂，有時一不小心失誤，加上對手剛好射得比較好，就影響到戰局，所以接下來還是要在風勢的判斷上再作加強，並更大膽射。」

總積分方面，凱撒隊以177分續居第1，也是連續7輪排第一，青年隊168分躍居第2，寒舍隊167分第3，台南隊149分第4，甲山林隊148分第5，台中銀行隊136分第6。

第8輪賽事在23日也告一段落，之後因為拿坡里世大運以及其他國際賽，第9輪賽事在7月20日再度展開。

▲鄧宇成與譚雅婷的混雙從凱薩身上搶下1點勝利。（圖／企業射箭聯盟）