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迷你足球全國主場桃園場 36隊小球員開心踢球

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▲迷你足球全國主場，北市議員許淑華、桃園體育局長莊佳佳。（圖／迷你足球協會提供）

▲小球員進球後歡呼。（圖／迷你足球協會提供）

體育中心／綜合報導

教育部體育署指導，中華民國奧林匹克委員會及中華民國迷你足球協會、動健科技共同主辦，將以「22縣市全國主場」的理念推動，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大、且都是在室內舉行、預期隊伍數最多的賽事推廣。主辦單位將透過計畫，以共學、共創、共享的精神，深化各縣市的合作與資源整合，致力於足球產業生態系發展。

桃園的足球風氣在桃園市足球協會理事長黃春菊及市議員萬美玲長期的推動之下頗為盛行，U6、U8一開放報名馬上將18隊的上限秒殺，比賽的過程中小球員也以超齡的球技令在場加油吶喊的家長們隨著比賽的高潮起伏而尖叫聲不斷。

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▲迷你足球全國主場，北市議員許淑華、桃園體育局長莊佳佳。（圖／迷你足球協會提供）

▲桃園體育局長莊佳佳。（圖／迷你足球協會提供）

前跆拳道金牌國手現為桃園市體育局局長莊佳佳一早便在迷你足球協會推廣大使許淑華的陪同下來到同安國小的體育館體驗迷你足球的樂趣，同時也與桃園市體育發展基金會的執行長張簡金玲及同安國小校長徐自弘共組一隊，上場感受奔跑在人工草皮上的充氣球場新鮮樂趣。

▲迷你足球全國主場，北市議員許淑華、桃園體育局長莊佳佳。（圖／迷你足球協會提供）

▲迷你足球推廣大使許淑華。（圖／迷你足球協會提供）

推廣大使許淑華表示，中央已開始逐漸重視幼兒的足球發展，並已著手規劃國小聯賽，配合各地小學的校隊成立俱樂部聯賽，以豐富的賽程吸引廠商投資贊助，進一步達成點線面的串連全面整合發展基層足球，並納入教育部體育課教材，同時也計劃每年舉辦國際邀請賽，透過以賽代訓的方式，讓小朋友懂得團隊合作、遵守紀律，並培養健全的人格發展，讓家長能放心小朋友去學習足球、喜愛足球。

▼迷你足球全國主場桃園場。（圖／迷你足球協會提供）

▲迷你足球全國主場，北市議員許淑華、桃園體育局長莊佳佳。（圖／迷你足球協會提供）

關鍵字： 足球迷你足球全國主場桃園場
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