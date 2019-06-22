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中職／止不住眼淚！統一攝影過世周年　妹妹開球接手紀錄片遺志

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▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供

記者歐建智／台南報導

統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世滿一年，球團在今天（22日）為他舉辦感謝活動，蔡宗哲的家人都來了，由妹妹蔡佳玹在賽前開球，場面溫馨感心，蔡佳玹也接手蔡宗哲拍攝統一獅紀錄片，想幫哥哥完成遺願。

「在遠方的你還好嗎？一年了，我們都很想你。」蔡宗哲在去年6月11日，結束週日洲際球場賽事後，凌晨在高速公路返家途中不幸遭遇車禍而喪生，獅隊球員、工作人員以及媒體圈好友得知消息後，感到非常震驚以及悲痛，紛紛在臉書發文悼念。

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▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供）

1年後統一獅本要在6月11日為他舉辦感謝活動，但比賽因雨延到6月22日，球團未改變計畫，22日今天依計畫舉辦感謝日，蔡宗哲的家人都來球場，賽前看著影片，眼淚止不住一直掉、一直掉，領隊蘇泰安頒發感謝狀，蔡佳玹也擔任開球貴賓。

蔡佳玹感謝統一獅球團還記得哥哥，她說：「哥哥車禍之後，球隊一直很幫助，是個很溫暖的球團，謝謝球隊一年後舉辦這麼有意義的活動。」

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供）

接手哥哥的遺志拍攝紀錄片，目前也跟著統一獅拍片，她說：「哥哥想要做球隊紀錄片，從小很愛統一獅、很愛棒球，長大後沒有辦法打球，就用他的攝影專長跟興趣結合，繼續留在台南打拚，我會繼續幫他完成他想要做的。」

但蔡宗哲跟著統一獅南征北討，蔡佳玹花了很多時間整理檔案，但拍的東西實在太多了，談到哥哥的作品特點，她說：「不管看幾次都很身歷其境，很有畫面跟故事，只要棒球或運動都不排斥。」

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲逝世週年，統一獅辦感謝日，妹妹開球。（圖／統一獅提供）

然後接手要完成紀錄片的難度很高，蔡佳玹說：「自己沒有設定時間，很害伯無法達到哥哥想要的重點。事後才知哥哥有此計畫，之前沒有跟他談過，對於他想要做的東西很空白，踏入球場還在適應及摸索，只能透過跟他接觸過的人，問一下他的構想，怎麼做這一支影片。」

蔡佳玹說：「最困難的地方是自己時間暫時無法如此投入，拍紀錄取片還是很陌生，自己比較內向，跟球員的關係沒有熱絡。」

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲攝影展。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲攝影展。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲攝影展。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲攝影展。（圖／統一獅提供）

▲統一獅隨隊攝影師蔡宗哲攝影展。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中華職棒
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