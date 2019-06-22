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不斷更新／紐維拉優質先發退場　7局結束兄弟4：3統一

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▲▼中華職棒28年中信VS富邦-紐維拉。（圖／記者黃克翔攝）

▲紐維拉先發主投6局失3分。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟與統一獅上半季目前並列倒數第一，今（22）日兩隊在台南交手，中信兄弟由洋投紐維拉先發，統一獅是本土投手施子謙先發。1上兄弟保送上壘後，林智勝三壘安打先馳得點。3上張志豪轟出3分打點全壘打。3下蘇智傑回敬2分砲。5下統一要回1分。7局結束，兄弟4：3統一。

1局上，兄弟進攻，王威晨游擊滾地遭刺殺，吳東融遭到三振，陳子豪選到四壞保送，陳子豪成功盜上二壘，林智勝中外野深遠三壘安打帶有1分打點，張志豪右外野界外飛球遭接殺。

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1局下，統一進攻，陳重羽中外野飛球遭接殺，陳重廷遭到三振，蘇智傑遭到三振。

2局上，兄弟進攻，詹子賢打穿中間方向一壘安打，王勝偉左外野飛球遭接殺，黃鈞聲遭觸身球保送，陳文杰投手正面反彈球遭策動雙殺。

2局下，統一進攻，潘武雄中外野一壘安打，郭阜林選到四壞保送，高國慶遭到三振，林勝傑三壘界外飛球遭接殺，林祐樂本壘後方飛球遭接殺。

3局上，兄弟進攻，王威晨中外野飛球遭接殺，吳東融左外野一壘安打，陳子豪左外野飛球遭接殺，林智勝右外野一壘安打、跑者上三壘，張志豪中外野3分打點全壘打，詹子賢左外野飛球遭接殺。

3局下，統一進攻，林祖傑選到四壞保送，陳重羽遭到三振，陳重廷右外野飛球遭接殺，蘇智傑右外野2分砲，潘武雄選到四壞保送，郭阜林三壘飛球遭接殺。

4局上，兄弟進攻，王勝偉中外野一壘安打，黃鈞聲左外野深遠飛球遭接殺，陳文杰右外野飛球遭接殺，王威晨右外野飛球遭接殺。

4局下，統一進攻，高國慶右外野一壘安打（生涯第1700支安打），林勝傑右外野一壘安打，林祐樂遭到三振，林祖傑遭到觸身球保送形成滿壘，統一更換代打楊家維三壘飛球遭接殺，陳重廷遭到三振。

5局上，兄弟進攻，統一更換廖文揚上場投球，吳東融選到四壞保送，吳東融盜二壘失敗遭觸殺，陳子豪選到四壞保送，林智勝三壘平飛球遭接殺，陳子豪盜二壘失敗遭觸殺。

5局下，統一進攻，蘇智傑左外野飛球遭接殺，潘武雄打穿游擊防線一壘安打，郭阜林左外野二壘安打帶有1分打點，高國慶遭到三振，林勝傑遭到三振。

6局上，兄弟進攻，張志豪左外野飛球遭接殺，詹子賢右外野平飛一壘安打，王勝偉右外野飛球遭接殺，黃鈞聲遭到三振。

6局下，統一進攻，林祐樂二壘滾地遭刺殺，林祖傑右外野飛球遭接殺，莊駿凱遭到三振。

7局上，兄弟進攻，統一更換傅于剛上場投球，陳文杰二壘滾地遭刺殺，王威晨游擊反彈球遭刺殺，吳東融右外野一壘安打，陳子豪左外野飛球遭接殺。

7局下，統一進攻，兄弟更換鄭佳彥上場中繼，陳重廷三壘滾地遭刺殺，蘇智傑遭到三振，潘武雄一壘反彈球遭刺殺。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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