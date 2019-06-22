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「神經刀」史密斯沒人要　騎士有意直接裁掉清薪資空間

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▲騎士史密斯、詹姆斯。（圖／CFP）

▲騎士有意直接把史密斯裁掉。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

「神經刀」史密斯(JR Smith)自從去年11月與騎士分道揚鑣後，至今一場球都沒打過，騎士也一直在尋找有意簽他的球隊，只是遲遲無法找到新東家，目前騎士已經不想再找其他球隊，已經傾向於直接將史密斯裁掉，從而減輕薪資負擔。

本季因為詹姆斯(LeBron James)的離隊，騎士瞬間從爭冠球隊變成聯盟大爛隊，他們也在開季不久後確定要擺爛重建，同時為了要培養年輕球員，球隊宣布會壓縮老將的上場時間，這讓史密斯非常不爽，也多次砲轟球隊作法，而他們雙方也在11月達成共識，史密斯將不會再為騎士出賽，騎士則不會將他裁掉，因為認為他還有交易價值，並積極尋找有意的球隊簽約。

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不過到了現在賽季已經打完，選秀會也結束，仍然沒有球隊要簽史密斯，新賽季騎士現有球員薪資有可能會超過奢侈稅，這讓騎士已經轉向要直接裁掉史密斯，騎士總管奧特曼(Koby Altman)就表示，「我們當然會調查有什麼交易可以做，但這麼做會伴隨著痛苦。」

史密斯在2016年與騎士簽定一份4年5700萬美元的合約，其中最後一年薪資高達1570萬美元，但只有390萬美元是受保障，意味著騎士在7月1日前裁掉史密斯的話，只需支付390萬美元，釋放了近1100萬美元的空間，這樣也能減輕騎士在薪資上的負擔。在本季史密斯為騎士出賽的11場比賽，場均只能得到6.7分、1.6籃板、1.9助攻。

▲騎士史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯從去年11月至今都沒人要。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士史密斯
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