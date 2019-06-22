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U12東亞網球資格賽　中華包辦男女雙料冠軍

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體育中心／綜合報導

ITF U12國際青少年網球團體錦標賽東亞地區資格賽在臺北市網球中心展開最終日賽事，中華女團以2比1力克韓國隊，勇奪資格賽第一頭銜，並和中華男團成功包辦男女雙料冠軍！

▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

▲ 中華男女隊包辦「男女雙料冠軍」（圖／海碩整合行銷提供）

中華女團第一點單打派出蔡宇甯對決韓國隊的Son Hayoon，本場比賽雙方互有領先，一路呈現互咬的局面，蔡宇甯第二盤3-0領先後，一度陷入亂流，反倒以3-4落後，不過在教練指導與鼓勵下隨即回穩，最終連趕三局以7-6(3)、6-4笑納勝利。

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第二點單打則是派出經驗豐富的朱秝亞迎戰Kim Ah Kyung ，朱秝亞歷經將近三小時的三盤苦戰，最終以7-6(3)、1-6、6-3辛苦地拿下勝利，賽後朱秝亞直呼真的好累，在正午豔陽下苦戰三小時，對於小選手的體力與意志力無疑都是一大考驗，「對手節奏很慢，一直告訴自己不要被對手牽著走，試著打出自己的節奏」。無論場上場外，中華女團感情相當融洽，三人賽前就約好要當彼此的後援隊，也因此黃珉臻/蔡宇甯在正中午忍著高溫在場邊力挺在場上苦戰的朱秝亞，雖然兩人沒有如對手一般大聲吶喊助陣，但靠著精神上的支持，也給朱秝亞獲得拼戰的動力！

▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）
▲ 中華女團「默契搭檔」黃珉臻/蔡宇甯（圖／海碩整合行銷提供）

第三點派出「默契搭檔」黃珉臻/蔡宇甯對決韓國Choi Minji/Son Hayoon，最終以6-2、3-6、8-10遭逆轉無緣拿下勝利，不過卻不影響今日戰局，中華女團以「三連勝」作收，在本次賽事劃下完美句點，確定以「東亞區資格賽第一」的身份，進軍八月於哈薩克舉行的亞洲區決賽！


 

關鍵字： U12東亞資格賽中華健兒雙料冠軍
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