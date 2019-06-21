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企聯射箭／世錦賽3金激勵　聯賽盼隊數推廣至300隊

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▲企業射箭聯賽元年開幕戰3月31日登場。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲奧會主席林鴻道盼未來企聯能推廣到隊數300隊的規模。（圖／企業射箭聯盟）

記者洪偵源／台北報導

中華隊在射箭世錦賽抱回3金1銅，尤其反曲弓男女取得滿額的奧運門票，中華奧會主席林鴻道也在慶功宴頒獎表揚，並表示希望藉著企業聯賽推展射箭運動，提高競技水準，期待能
有至少300隊的規模。

雖然世錦賽金牌班底，早在企業聯賽開辦前，就已經長時間磨合，但是聯賽確實讓高階選手有了磨練機會，此次世錦賽成績優異，林鴻道表示，希望能藉此激勵，讓聯賽更達到推廣射箭運動的目標。

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「韓國幾乎有3000隊，我們希望至少有300隊，可以分等級，最頂尖的選手在最高級，聯賽就是給選手磨練、調整的機會。」林鴻道指出，如此一來，除了運動普及推廣，也能提高競技水平。

林鴻道說，選手換姿勢，很難在重要的比賽中立即實行，過去可能也沒太多實戰機會，現在有了聯賽，這好比例行賽制度，不斷調整、競爭，國際賽等同季後賽，增加大賽的臨場感與實戰機會。

企業射箭聯盟會長邱炳坤也提到，聯賽讓選手尤其青年隊，成績有顯著提升，也讓成人級選手感到壓力，成為一種競爭，從去年亞運宣布催生以來，今年就迅速落實，之後聯賽還有新想法，希望能再提升層次。

關鍵字： 企聯射箭
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