頂尖對決！洋基單局3轟擊潰太空人　奪下近期6連勝

▲托瑞斯扛出三分砲。（圖／路透社）

記者林緯平／綜合報導

洋基21日（台灣時間）在主場展開與太空人的4連戰，本戰洋基靠著4局下桑契斯（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）、雷瑪西烏（DJ LeMahieu）的3轟，單局灌進6分一舉扳倒太空人，終場便以10比6奪下系列戰首勝、近期6連勝。

美聯兩大龍頭正面交鋒，太空人推出瓦德茲（Framber Valdez）登板先發，前3局他也表現出色僅被敲出1支安打，但當比賽來到第4局時，瓦德茲卻碰到亂流，先是被桑契斯敲出一發陽春砲，隨後被史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出二壘安打，並保送恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion），而下一棒托瑞斯鎖定瓦德茲一顆內角速球，扛出一發3分砲。

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▲史丹頓本場狀況相當好。（圖／路透社）

然而瓦德茲的危機沒有解除，他在解決掉葛雷格里斯（Didi Gregorius）後，再次保送梅賓（Cameron Maybin），最終在投不滿4局的狀況被換下場，無奈剛換上場的戴文斯基（Chris Devenski）仍壓不住洋基打線，遭雷瑪西烏敲出2分砲，單局就太空人就被洋基猛灌6分。

7局下，恩卡納辛恩敲出來到洋基的第2發全壘打（本季第23轟），助洋基擴大比數來到10比3。雖然8、9兩局太空人都有攻勢，但最終洋基推出守護神查普曼（Aroldis Chapman）救援，為洋基以10比6守下勝利。