瓊斯盃／彰化台北兩地開打　即刻上場展望新世代

▲左起吳永盛、陳盈駿、潘姿吟、陳薇安。(圖／籃協提供)



體育中心／綜合報導

即刻上場，展望新世代。邁入第41屆的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，男子組地主中華隊將呈現與過往截然不同面貌，由中、新生代球員全面接棒，打出拚勁，引燃球迷熱情。

「今年不論是我們藍隊還是白隊，都是較為年輕的一代，我們要扛起更多的責任。」中華藍隊隊長陳盈駿表示，過往瓊斯盃，始終很放心老大哥坐鎮，認為要由新世代擦亮中華隊招牌。

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本屆男子組9隊，包括日本、韓國、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼7支外國勁旅及中華藍、白兩支地主隊與會。

其中由於籃球世界盃在即，日本、韓國、伊朗、約旦與印尼均派出國家隊陣容來台，且男子組首次移師彰化體育館，7月12日起開打，開幕戰經典戲碼，由中華藍迎戰日本隊。

▲中華藍全隊。（圖／籃協提供）



比賽18日起轉戰新莊體育館，21日收官戰則是傳統的中韓大戰，籃協理事長謝典霖瓊斯盃一直是台灣夏天非常重要的籃球盛會，今年碰上世界盃，各隊戰力相當出色，希望各隊都打出一場好球。

中華藍隊亞運教頭帕克領軍，楊宜峰、吳永仁出任助教，本土球員陣中只有張博勝超過30歲，這也是他第一次征戰瓊斯盃，另外郭少傑和李德威在帕克要求下擴編入隊。

中華白隊則為剛從俄羅斯大學籃球邀請賽奪下銅牌的陣容，由桑茂森領軍、並有一名測試洋將佛洛維斯。

瓊斯盃女子組則為6隊，包括日本三菱電機無尾熊、韓國國民銀行KB STARS、菲律賓、紐西蘭及中華藍、白隊，賽程7月24日至28日全部在新莊體育館進行。

門票預售6月24日中午12時起在年代售票系統及各大便利超商購票通路開賣，男子組彰化體育館票價1樓特區席600元、2樓席區300元，新莊體育館票價1樓特A區對號席600元、1樓特區席600元、2樓席區400元，女子組免費入場。

▲中華白全隊。（圖／籃協提供）