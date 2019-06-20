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瓊斯盃／黃金世代全面交棒　陳盈駿要新生代扛大旗

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▲▼ 瓊斯盃賽前記者會 。（圖／記者洪偵源攝）

▲瓊斯盃賽前記者會。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

2019年第41屆瓊斯盃國際籃球邀請賽，將於7月12至28日在彰化體育館與新莊體育館開打，今年中華藍男隊陣容平均年齡在30歲以下，也是「黃金世代」全面交替的一次，屆時將會展現何種新風貌值得拭目以待。

從2001年中華男籃執行大換血政策起，迄今18年過去，隨著田壘、林志傑、曾文鼎等「黃金世代」成員相繼淡出中華隊，經過數次國際賽傳承、磨合，今年瓊斯盃已經全面完成交棒。

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此次由陳盈駿擔綱中華藍隊隊長，他也表示：「這次陣容都是年輕一代，我們這個世代的成員，也是時候該扛起更多責任，我們沒有身材、身高優勢，就要用更多的拚勁來彌補，希望藉著這次瓊斯盃，展現出我們的團隊。」

瓊斯盃主辦單位籃協在20日舉行賽前記者會，並由陳盈駿、吳永盛、潘姿吟以及陳薇安率領男女籃籃、白隊伍全體出席，還以燈光秀的出場方式讓4名代表性球員亮相，4隊教練也全部出席。

▲▼陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿。（圖／CFP）

中華藍隊教頭帕克表示，集訓只有2週，但在練球過程中，看見球員非常積極的一面，不論是每一個動作還是戰術執行展現出好的一面，也希望藉著這次瓊斯盃，能展現出成果，並取得好成績。

中華藍女隊總教練華格納表示，很期待與每一隊交手，尤其是中韓之戰，「這兩支隊伍的交手，不論男籃、女籃，每屆都是話題，所以我們非常期待，上屆冠軍紐西蘭也是，想要再度對決。」

潘姿吟2016年入選瓊斯盃國手後，就因受傷無緣再戰，睽違3年再度參賽，她期待與日本交手，「因為日本現在幾乎是亞洲首屈一指，不論精神、技術以及實力，都是值得學習，透過交手希望能取得經驗，甚至尋找擊敗她們的機會。」

▲WSBL電信潘姿吟、台電郭佳紋。（圖／籃協提供）

▲潘姿吟。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃陳盈駿林志傑
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