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U18對抗賽／潘文輝、王彥程、李晨薰3投領藍隊扳平

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▲U18對抗賽，潘文輝、李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18對抗賽，李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽17日展開第6場比賽，穀保家商兩位速球派投手對決，潘文輝與李慶隆先發，藍隊略勝一籌，以5比2取勝，扳平戰績，兩隊都是3勝3敗。

藍隊派出潘文輝先發，投4局，被敲3安打，有3次保送，奪2次三振，最快球速150公里，145公里以上連發，失2分，王彥程、李晨薰各投2局無失分，洪宸毅後援1局，被敲2安打再連解決3人也保住無失分。

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藍隊首局王順和靠游擊手失誤上壘，因傷提前退場由何恆佑代跑，翁耀宗高飛犧牲打帶回1分，3局下也是先以守備失誤上壘，翁耀宗選到保送，張聖豪安打送回1分，4局下陳震洋選到保送，林瑞鈞安打再添1分，8局下林瑞鈞觸身球上壘，代跑的林吳晉瑋利用三壘手傳球失誤回本壘得分，9局下再利用張聖豪、林辰勳二壘安打攻下分數。

反觀白隊打線受制於藍隊投手群，只有3局上發威，林政華獲得保送上壘，林岳谷、謝毅、岳政華連續安打添2分。白隊投手李慶隆投3局，被敲2安打失2分非責失分，曾峻岳投3局，被敲3安打，有4次保送，奪3K，失1分，陳柏毓投2局，被敲2安打，奪2K，有1次保送，失1分為非責失分，岳政華投1局，被敲2安打失1分。

藍隊打線集中，第2棒翁耀宗及第3棒張聖豪分別敲2安打，第4棒林辰勳則有猛打賞的演出包含兩支二壘安打，周宗志說，「這次讓他跟很多不同隊不熟的投手配，所以他花比較多心思在領導，我也有提醒他要顧好攻擊能力，這場比賽有發揮。」

總教練周宗志表示，「連續幾天的比賽，球員都有點疲勞，提醒他們別為了太過於求表現而受傷。」藍白對抗賽18日將進行第7戰，也是最後一戰，24人培訓名單將會出爐，周宗志說，「每天開會討論的名單都在變，要組出最好的中華隊，也要思考調度的問題，二刀流和多守位的球員有優勢存在，不過也要依戰力考量而選。」

▲U18對抗賽，潘文輝、李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18對抗賽，潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽李晨薰王彥程潘文輝
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