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藍道跳脫下季900萬美元合約　湖人4少紐奧良重逢暫無緣

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▲藍道（Julius Randle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍道（Julius Randle）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

鵜鶘與湖人談妥戴維斯（Anthony Davis）交易案後，藍道（Julius Randle）宣佈跳脫剩餘的1年900萬美元合約，將投入自由市場，恐怕無緣與昔日隊友紐奧良再次聯手。

藍道去年夏天與鵜鶘達成1+1年1770萬美元，在打出生涯最佳的場均21.4分、8.7籃板、3.1助攻之後，決定放棄下個賽季900萬美元的球員選擇權，成為厄文（Kyrie Irving）、瓦藍休納斯（Jonas Valanciunas）、恩尼斯（James Ennis）之後，本季第4位正式跳脫合約球員。

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藍道在2014年首輪第7順位被湖人挑中，雖然被期待成長為主力球星，但生涯第一場比賽2014-14賽季開幕戰，會火箭就傷了右腿脛骨整季報銷。隔年藍道重新回到球場繳出場均11.3分、10.2籃板的漂亮成績，在湖人的最後一年2017-18賽季更是82場全勤出賽，打出生涯新高的16.1分、8籃板、2.6助攻。

鵜鶘日前與湖人談妥一筆6換1大交易，送走6屆全明星前鋒戴維斯，換來英格雷（Brandon Ingram）、博爾（Lonzo Ball）兩位選秀榜眼，加上哈特（Josh Hart）以及包含今年第4順位的3枚首輪選秀權，手握狀元籤的他們預計會挑選來自杜克大學的「詹姆斯（LeBron James）2.0」，前景相當被看好。

雖然藍道選擇跳脫合約，但仍然有機會與3名前隊友在紐奧良續前緣，根據《Amico Hoops》記者艾米克（Sam Amico）報導，鵜鶘有意以更高的價碼帶回這位24歲潛力前鋒，不過也有不少球隊對他非常感興趣。

關鍵字： 鵜鶘藍道
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