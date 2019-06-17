耶里奇揮出隊史最強勁「子彈球」　竟打穿全壘打牆

▲釀酒人耶里奇位居國聯全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

國聯全壘打王耶里奇（Christian Yelich）17日作客巨人主場，雖然沒有開轟，但敲出兩支二壘安打，其中一支強勁二壘安打竟打穿右外野全壘打牆，就連巨人教頭波奇（Bruce Bochy）都表示，這是他人生中第一次見到。

此戰2局上釀酒人2比0領先，耶里奇從先發沙瑪齊佳（Jeff Samardzija）手中揮出深遠右外野平飛球，球落地後直接打穿右外野全壘打牆。根據Statcast數據顯示，這顆二壘安打球的擊球初速為117.9英哩（189.7公里），這是大聯盟本季第5強勁的安打球，同時也是釀酒人隊史最強勁。

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球在打穿右外野大牆後，第一時間巨人外野手皮拉（Kevin Pillar）高舉雙手，向裁判示意是一支場地規則二壘安打，原本可以輕鬆得分的加梅爾（Ben Gamel）只能停在三壘壘包，耶里奇少賺1分打點。

經過轉播單位重播回放，這顆打穿全壘打牆的球，事實上是從圍欄中的間隙中完美地穿越，少見的Play也讓巨人教頭波奇大開眼界，他說：「這球我從來沒有見過，我不知道在重播之前到底發生了什麼事，你可以看到球直接穿過了墊子。」

釀酒人教頭康塞爾（Craig Counsell）也很意外，他表示，「它就像是消失的棒球，你想那裡有個圍牆，到底是如何穿過去的？」從耶里奇本人的反應中，也能知道這是多麽罕見的play，「真是一個怪異的play。」

釀酒人與巨人三連戰，前2戰都落敗，今日第3戰靠著打線發揮，泰晤士（Eric Thames）和阿奇拉代打開轟，全場12支安打攻下5分，終場以5比3擊敗巨人，免於在系列三連戰遭橫掃。