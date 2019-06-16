adidas為海開跑李國毅領跑　陳傑、楊俊瀚到場應援

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，鼓勵大家減塑支持環保，用跑步一起守護海洋。（圖／先勢溝通提供）



體育中心／綜合報導

adidas於全球發起「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，今16日於福隆熱血開跑，平時熱愛運動且響應環保的戲劇男神李國毅，擔任領跑大使，率領adidas Runners與近800位跑者們，沿北海岸熱血開跑5公里，參與「跑1公里捐1美金救海洋」的活動。「跨欄王子」陳傑與「臺灣最速男」楊俊瀚也到場，呼籲大家減塑支持環保，並為所有跑者們加油打氣，鼓勵大家用跑步一起守護海洋。



剛投入新劇組的戲劇男神李國毅，特別抽空到福隆，支持adidas「Run For The Oceans 為海開跑」全球串聯活動。熱愛水上運動的李國毅常跑海邊，之前看到海灘上滿滿的垃圾或廢棄物特別感慨，這次加入環保路跑活動，李國毅分享：「平常劇組放假時我也很常到海邊衝浪或潛水，所以能為這片美麗的海洋而跑，真的是很棒的一件事！」

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▲戲劇男神李國毅為海開跑，擔任adidas Run For The Oceans領跑大使。（圖／先勢溝通提供）



李國毅熱情擔任領跑大使，不惜帶傷上陣，前陣子腳傷剛開縫了六針的他，其實仍在最後復原階段，李國毅說：「今天是傷後第一次在戶外開跑，也是我第一次參加路跑活動。但今天的跑步真的很有意義，每跑1公里，adidas就會為你捐出1美金，雖然我的傷勢還沒有完全復原，但我會全力以赴，希望能跟大家一起用跑步守護海洋！」adidas號召全球跑者透過Runtastic跑步APP記錄里程，目標至多捐出150萬美金，投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。



另外，Team adidas的臺灣頂尖田徑運動員，「跨欄王子」陳傑與「臺灣最速男」楊俊瀚也現身分享自己日常的環保好習慣。楊俊瀚說：「之前看新聞時看到一些海洋污染的問題，像是海龜誤食吸管等，後來就開始隨身攜帶環保吸管，也常與朋友互相提醒不要為了一時方便，而造成環境負擔。」

▲李國毅擔任領跑大使，與陳傑、楊俊瀚為所有跑者們加油打氣，鼓勵大家減塑支持環保。（圖／先勢溝通提供）



隨身攜帶環保杯的陳傑，除了在日常中減塑，更想嘗試淨灘，陳傑分享：「之前看到有朋友去海邊參加淨灘的活動，我也很想參與，希望親手撿起垃圾，讓海洋環境變得更乾淨。」兩人也在終點迎接熱情完賽的跑者，與所有為海洋環境奮戰的勇士們擊掌，鼓勵大家持續以實際行動，守護這片蔚藍海洋。



賽後，跑者們也加入環保組織海湧工作室的「海洋環保大使養成班」，更進一步了解更多海洋生態浩劫的議題，並參與環保DIY手作，開啟減塑生活的第一步。跑者們也在福隆海水浴場體驗活力的沙灘排球，並跟著音樂加入Live DJ Workout Party、享受海洋動物流瑜珈，讓「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動完美落幕。

▲陳傑、楊俊瀚在終點迎接熱情完賽的跑者，與李國毅及所有為海洋環境奮戰的勇士們擊掌。（圖／先勢溝通提供）