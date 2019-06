adidas為海開跑李國毅領跑　陳傑、楊俊瀚到場應援

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動,鼓勵大家減塑支持環保,用跑步一起守護海洋。(圖/先勢溝通提供)



adidas於全球發起「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動,今16日於福隆熱血開跑,平時熱愛運動且響應環保的戲劇男神李國毅,擔任領跑大使,率領adidas Runners與近800位跑者們,沿北海岸熱血開跑5公里,參與「跑1公里捐1美金救海洋」的活動。「跨欄王子」陳傑與「臺灣最速男」楊俊瀚也到場,呼籲大家減塑支持環保,並為所有跑者們加油打氣,鼓勵大家用跑步一起守護海洋。



剛投入新劇組的戲劇男神李國毅,特別抽空到福隆,支持adidas「Run For The Oceans 為海開跑」全球串聯活動。熱愛水上運動的李國毅常跑海邊,之前看到海灘上滿滿的垃圾或廢棄物特別感慨,這次加入環保路跑活動,李國毅分享:「平常劇組放假時我也很常到海邊衝浪或潛水,所以能為這片美麗的海洋而跑,真的是很棒的一件事!」

▲戲劇男神李國毅為海開跑,擔任adidas Run For The Oceans領跑大使。(圖/先勢溝通提供)



李國毅熱情擔任領跑大使,不惜帶傷上陣,前陣子腳傷剛開縫了六針的他,其實仍在最後復原階段,李國毅說:「今天是傷後第一次在戶外開跑,也是我第一次參加路跑活動。但今天的跑步真的很有意義,每跑1公里,adidas就會為你捐出1美金,雖然我的傷勢還沒有完全復原,但我會全力以赴,希望能跟大家一起用跑步守護海洋!」adidas號召全球跑者透過Runtastic跑步APP記錄里程,目標至多捐出150萬美金,投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。



另外,Team adidas的臺灣頂尖田徑運動員,「跨欄王子」陳傑與「臺灣最速男」楊俊瀚也現身分享自己日常的環保好習慣。楊俊瀚說:「之前看新聞時看到一些海洋污染的問題,像是海龜誤食吸管等,後來就開始隨身攜帶環保吸管,也常與朋友互相提醒不要為了一時方便,而造成環境負擔。」

▲李國毅擔任領跑大使,與陳傑、楊俊瀚為所有跑者們加油打氣,鼓勵大家減塑支持環保。(圖/先勢溝通提供)



隨身攜帶環保杯的陳傑,除了在日常中減塑,更想嘗試淨灘,陳傑分享:「之前看到有朋友去海邊參加淨灘的活動,我也很想參與,希望親手撿起垃圾,讓海洋環境變得更乾淨。」兩人也在終點迎接熱情完賽的跑者,與所有為海洋環境奮戰的勇士們擊掌,鼓勵大家持續以實際行動,守護這片蔚藍海洋。



賽後,跑者們也加入環保組織海湧工作室的「海洋環保大使養成班」,更進一步了解更多海洋生態浩劫的議題,並參與環保DIY手作,開啟減塑生活的第一步。跑者們也在福隆海水浴場體驗活力的沙灘排球,並跟著音樂加入Live DJ Workout Party、享受海洋動物流瑜珈,讓「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動完美落幕。

▲陳傑、楊俊瀚在終點迎接熱情完賽的跑者,與李國毅及所有為海洋環境奮戰的勇士們擊掌。(圖/先勢溝通提供)