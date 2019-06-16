運動雲

>

adidas為海開跑李國毅領跑　陳傑、楊俊瀚到場應援

ETtoday運動雲

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，鼓勵大家減塑支持環保，用跑步一起守護海洋。（圖／先勢溝通提供）

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，鼓勵大家減塑支持環保，用跑步一起守護海洋。（圖／先勢溝通提供）

體育中心／綜合報導

adidas於全球發起「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，今16日於福隆熱血開跑，平時熱愛運動且響應環保的戲劇男神李國毅，擔任領跑大使，率領adidas Runners與近800位跑者們，沿北海岸熱血開跑5公里，參與「跑1公里捐1美金救海洋」的活動。「跨欄王子」陳傑與「臺灣最速男」楊俊瀚也到場，呼籲大家減塑支持環保，並為所有跑者們加油打氣，鼓勵大家用跑步一起守護海洋。
 
剛投入新劇組的戲劇男神李國毅，特別抽空到福隆，支持adidas「Run For The Oceans 為海開跑」全球串聯活動。熱愛水上運動的李國毅常跑海邊，之前看到海灘上滿滿的垃圾或廢棄物特別感慨，這次加入環保路跑活動，李國毅分享：「平常劇組放假時我也很常到海邊衝浪或潛水，所以能為這片美麗的海洋而跑，真的是很棒的一件事！」

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，鼓勵大家減塑支持環保，用跑步一起守護海洋。（圖／先勢溝通提供）

請繼續往下閱讀...

▲戲劇男神李國毅為海開跑，擔任adidas Run For The Oceans領跑大使。（圖／先勢溝通提供）

李國毅熱情擔任領跑大使，不惜帶傷上陣，前陣子腳傷剛開縫了六針的他，其實仍在最後復原階段，李國毅說：「今天是傷後第一次在戶外開跑，也是我第一次參加路跑活動。但今天的跑步真的很有意義，每跑1公里，adidas就會為你捐出1美金，雖然我的傷勢還沒有完全復原，但我會全力以赴，希望能跟大家一起用跑步守護海洋！」adidas號召全球跑者透過Runtastic跑步APP記錄里程，目標至多捐出150萬美金，投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。
 
另外，Team adidas的臺灣頂尖田徑運動員，「跨欄王子」陳傑與「臺灣最速男」楊俊瀚也現身分享自己日常的環保好習慣。楊俊瀚說：「之前看新聞時看到一些海洋污染的問題，像是海龜誤食吸管等，後來就開始隨身攜帶環保吸管，也常與朋友互相提醒不要為了一時方便，而造成環境負擔。」

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，鼓勵大家減塑支持環保，用跑步一起守護海洋。（圖／先勢溝通提供）

▲李國毅擔任領跑大使，與陳傑、楊俊瀚為所有跑者們加油打氣，鼓勵大家減塑支持環保。（圖／先勢溝通提供）

隨身攜帶環保杯的陳傑，除了在日常中減塑，更想嘗試淨灘，陳傑分享：「之前看到有朋友去海邊參加淨灘的活動，我也很想參與，希望親手撿起垃圾，讓海洋環境變得更乾淨。」兩人也在終點迎接熱情完賽的跑者，與所有為海洋環境奮戰的勇士們擊掌，鼓勵大家持續以實際行動，守護這片蔚藍海洋。
 
賽後，跑者們也加入環保組織海湧工作室的「海洋環保大使養成班」，更進一步了解更多海洋生態浩劫的議題，並參與環保DIY手作，開啟減塑生活的第一步。跑者們也在福隆海水浴場體驗活力的沙灘排球，並跟著音樂加入Live DJ Workout Party、享受海洋動物流瑜珈，讓「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動完美落幕。

▲李國毅、陳傑與楊俊瀚出席「Run For The Oceans 為海開跑」環保路跑活動，鼓勵大家減塑支持環保，用跑步一起守護海洋。（圖／先勢溝通提供）

▲陳傑、楊俊瀚在終點迎接熱情完賽的跑者，與李國毅及所有為海洋環境奮戰的勇士們擊掌。（圖／先勢溝通提供）

關鍵字： adidasadidas Run For The Oceans為海開跑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

快訊／AD真的重磅加盟湖人　將與詹皇夢幻連線

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

中職／陳俊秀滿貫砲打中展示車　連3年牽新車！

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

厄文加盟籃網成定局？　球隊一哥羅素恐遭逼走人

中職／連換3投抓不到出局數　洪總：投球膽子不夠

讀者回應

﻿

最新新聞

1潘威倫首局遇亂流　1局完猿6：0獅

2前桃猿洋投建議　冠猛直球不怕打

3陳志杰速球跑伸卡　鄭宗哲：難打

4日桌賽林昀儒男單不敵許昕拿亞軍

5包林傑首局狂飆3K　1局富邦0：0兄弟

熱門新聞

1AD交易轉戰湖人　與詹皇夢幻連線

2對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

3陳俊秀滿貫砲中車　連3年牽新車

4不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

5厄文若加盟籃網　傳羅素恐遭逼走

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟說好不打臉的，黃鈞聲遭擦棒球擊中面罩倒地 | 06_14 兄弟 vs 富邦 八局下

投捕互相禮讓什麼都沒抓到，吳東融短打上壘中信兄弟挑戰成功 | 06_14 兄弟 vs 富邦 七局上

背靠背！朱育賢擊出領先全聯盟的16轟，並助Lamigo再次要回領先 | 06_14 統一 vs Lamigo 五局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

朱育賢展現重砲身手，單場三安三打點，表現精湛 | 06_14 統一 vs Lamigo 賽後

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366