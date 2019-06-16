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日職／女星池端玲名為火腿開球　大王赴日首任開球打者

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體育中心／綜合報導

火腿今（16）日迎戰巨人，火腿也在今公布「最佳男友」票選的結果，賽前也請來女星池端玲名擔任開球嘉賓，先前她就在「最佳男友」的票選中力挺王柏融，今天火團球團也安排王柏融擔任開球時的打者，讓大王可以與這位支持過他的女星來個相見歡。

火腿連續5年舉辦「最佳男友」票選活動，王柏融也在初選中脫穎而出來到最終9人，今天與昨天火腿現場都有人形立牌供球迷投票，雖然王柏融票數不如火腿人氣球星西川遙輝、中島卓也，但是他也今天擔任池端玲名的開球打者。

日前台灣外景節目《愛玩客》前往北海道進行拍攝，池端玲名也與該節目主持人小鍾、鮪魚一起到札幌巨蛋為王柏融加油。

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池端玲名出生至北海道，以模特兒身份出道，隨後也有參與戲劇的演出，曾經來台發展，演出過偶像劇《我和我的四個男人》。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融池端玲名
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