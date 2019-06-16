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鵜鶘幹大的！兜售4號籤換全明星　引多隊濃厚興趣

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▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）被交易至湖人。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

湖人策動交易找來鵜鶘明星戴維斯（Anthony Davis），在這筆交易中所提出的今年選秀4號籤，也引起多支球隊的興趣。根據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，現在鵜鶘已經開始積極兜售這個首輪第4順位選秀權。

湖人提出以「球哥」博爾（Lonzo Ball）、英格雷（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart），以及3個首輪選秀權，包括今年選秀4號籤的交易包裹，換來鵜鶘戴維斯，與詹皇（LeBron James）聯手找回昔日榮景。

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在這筆交易當中，鵜鶘獲得湖人多名年輕潛力球員，「沃神」在推特上透露，「已經有多支球隊對選秀首輪4號籤展露濃厚興趣，選秀權交易預計會在未來幾天進行，對鵜鶘來說，這次交易可能更大筆。」

鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬（David Griffin）日前表示，即便送走戴維斯，球隊也不打算進入重建模式，希望能夠繼續保有競爭力。鵜鶘期望透過戴維斯交易中，得到一名全明星級的球員，一位具有全明星潛力的年輕好手，現在手中握有的首輪第4順位選秀權，將成為極具價值的交易籌碼，可望搭配其他年輕球員換來一位明星球員。

根據《洛杉磯時報》報導，鵜鶘很喜歡從湖人換來的「球哥」博爾，因此有媒體猜測，英格雷和哈特可能會與首輪第4順位選秀權一同被打包，成為可運用的籌碼去換來明星球員。

▲球哥向老大致敬。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「球哥」被打包送到鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 鵜鶘湖人戴維斯
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