洋基交易添火力　補進水手美聯21轟全壘打王恩卡納辛

▲恩卡納辛透過交易加入洋基。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

洋基就算兩門重砲喬志(Aaron Judge)和史丹頓(Giancarlo Stanton)距離復出已不遠，但仍送出潛力投手蘭恩( Juan Then)從水手交易來一壘手／指定打擊，本季已經敲出21發全壘打領先美聯的恩卡納辛(Edwin Encarnacion)補強火力。

36歲的恩卡納辛本季敲出21發全壘打，打擊三圍.241/.356/.531，過去7個球季都能達標單季30轟為現役大聯盟球員最長，其中在2012和2016年皆為藍鳥敲出42轟，火力相當驚人。他的生涯打擊三圍.263/.353/.498，401轟排名史上第56，在洋基球場的69場出賽敲出18轟僅次紅襪的芬威球場。

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洋基今年為止敲出108轟目前全聯盟排第7，其中喬志只貢獻5轟，史丹頓還沒開張，兩人現在都還在3A調整狀態，但距離復出已不遠。不過如此一來，打線中喬志、史丹頓和恩卡納辛皆為右打。

水手自從去年開始重整陣容，先是送走明星二壘手坎諾(Robinson Cano)和火球終結者狄亞茲（Edwin Díaz）；游擊手塞格拉(Jean Segura)、投手 佩克斯頓（James Paxton）和外野手布魯斯(Jay Bruce)也相繼出清。