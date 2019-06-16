奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

▲道奇終結者簡森。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

在棒球場上，投手故意四壞很常見，但故意投手犯規可就很少見！道奇昨(15)日與小熊之戰，道奇終結者簡森（Kenley Jansen）為了不讓二壘壘包上的海沃德偷暗號，故意投手犯規將他送上三壘，海沃德也被這個奇招嚇到，最終簡森策略成功奏效，以再見三振守住勝利。

九局下道奇取得5比3領先，海沃德因道奇守備失誤站上二壘得點圈，在兩出局狀態下，他直接告訴隊友：「我要投手犯規了。」而在他被判投手犯規前，甚至直接向海沃德比出往三壘去的手勢。

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I have never seen a pitcher balk intentionally to get the runner to third, but Kenley absolutely did that. https://t.co/SbR5FuzpRL pic.twitter.com/vA5iz2zvyT — Bryan Kephart (@thundercrat) June 15, 2019

最後簡森三振掉最後一打席卡拉蒂尼（Victor Caratini），拿下本季第20次救援成功，故意投手犯規的奇招也引起討論，有許多球迷表示，我從未看過故意投手犯規，顯然簡森出了奇招。

過去道奇就曾指控小熊隊偷暗號的行為，總教練羅伯茲（Dave Roberts）一點也不意外，稱這是比賽中的一部分，「這是比賽中的小動作，很多球隊都會在二壘偷暗號給打者。」