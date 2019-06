奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

▲道奇終結者簡森。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

在棒球場上,投手故意四壞很常見,但故意投手犯規可就很少見!道奇昨(15)日與小熊之戰,道奇終結者簡森(Kenley Jansen)為了不讓二壘壘包上的海沃德偷暗號,故意投手犯規將他送上三壘,海沃德也被這個奇招嚇到,最終簡森策略成功奏效,以再見三振守住勝利。

九局下道奇取得5比3領先,海沃德因道奇守備失誤站上二壘得點圈,在兩出局狀態下,他直接告訴隊友:「我要投手犯規了。」而在他被判投手犯規前,甚至直接向海沃德比出往三壘去的手勢。

I have never seen a pitcher balk intentionally to get the runner to third, but Kenley absolutely did that. https://t.co/SbR5FuzpRL pic.twitter.com/vA5iz2zvyT