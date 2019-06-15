斯巴達障礙跑競賽、三色週末賽雙強出擊　柳諭傑三度挑戰





▲斯巴達障礙賽。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

斯巴達障礙跑競賽源自美國障礙跑知名品牌，今年由成為世界46國銷售榜冠軍。往年活動報名人數大約為2500人，今年一開賣就創下3200多人的報名人數且人數更持續上升中。

將於9月21日在台中洲際棒球場首度舉辦的Spartan STADION體育館賽，總長度5公里、20項障礙物。STADION體育館賽除了可看到許多熟悉的障礙關卡，更特別結合常見健身器材，如戰繩、跳箱、扔球等新增關卡，懲罰規則也與以往有所不同。台灣選擇了同樣具有國際高規格的洲際棒球場作為比賽場館。

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除了斯巴達障礙跑競賽之外，10月19至20日則預訂選在新北貢寮舉辦Trifecta Weekend 三色週末賽，共涵蓋三種等級的賽事，從最初階版的SPRINT衝刺賽距離5公里、20項障礙物；SUPER超級賽距離13公里、25項障礙物；難度最高的BEAST野獸賽距離21公里、30項障礙物。選手們若在一個週末完成三場不同賽事，主辦單位會特別獎勵三色獎牌，因此吸引許多國家選手前來參賽！

此次不僅報名人數寫下紀錄，也因為台灣的景色，讓法國及香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國際好手共同參與報名，為台灣帶來國際能見度以及帶動新北、台中的觀光效益。

▼「極限體能王」柳諭傑三度挑戰 。

此外，每屆賽事現場眾星雲集熱鬧非凡，今年在寬魚的主辦下，邀請眾多藝人共襄盛舉。除了王大文、Lara梁心頤、艾怡良、羅文裕等，更有多位體育好手也默默報名參與，這一切都將展現品牌魅力以及創造台灣的美好、健康生活！

已經參加過兩屆的「極限體能王」柳諭傑認為斯巴達障礙跑是個突破自我的挑戰，除了肌力要好，還要具備跑步能力，自認最難的關卡是投標槍，「斯巴達是一個綜合性運動挑戰，2016年首次參加，對於跑步還只是新手，所以成績不是很好，經過賽前不斷的心肺耐力訓練，後來去年五月桃園觀音海水浴場二度參加，獲分齡競爭組第二名。」