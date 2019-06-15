日職／王柏融首打席深遠二壘安打　2局巨人5：0火腿

▲王柏融首打席敲出二壘安打。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿15日主場迎戰巨人，巨人推出山口俊掛帥先發；火腿則是推金子弌大先發應戰。王柏融擔任先發第五棒鎮守左外野。王柏融首打席敲出深遠二壘安打。1上巨人2支安打外加對方送出3次保送攻下3分。2上巨人丸佳浩轟出2分砲。2局，巨人5：0火腿。

1局上，巨人進攻，亀井善行左外野二壘安打，坂本勇人二壘平飛球遭接殺，丸佳浩選到四壞保送，岡本和真選到四壞保送形成滿壘，大城卓三選到四壞保送擠回1分，阿部慎之助右外野二壘安打帶有2分打點，若林晃弘二壘滾地遭刺殺。

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1局下，火腿進攻，西川遙輝左外野飛球遭接殺，大田泰示右外野二壘安打，近藤健介中外野飛球遭接殺，中田翔左外野飛球遭接殺。

2局上，巨人進攻，小林誠司二壘滾地遭刺殺，龜井善行右外野飛球遭接殺，坂本勇人右外野二壘安打，丸佳浩右外野2分砲，岡本和真三壘反彈球造成野手失誤上壘，大城卓三中外野一壘安打，阿部慎之助投手正面反彈球遭刺殺。

2局下，火腿進攻，王柏融開局面對山口俊投出第一球就敲出中外野深遠二壘安打

巨人先發山口俊本季出賽11場，5勝2敗，防禦率2.50；火腿先發金子弌大本季出賽13場，3勝3敗，防禦率3.56。

王柏融本季出賽50場，188打數敲出57支安打，其中3發全壘打、28分打點，打擊率0.303。陽岱鋼本季出賽49場，不過只有111打數敲出34支安打，其中4發全壘打、11分打點，打擊率0.306。