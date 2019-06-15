白襪攝影師本季「第3次被開球嘉賓砸」　史上最衰攝影師

Guys...this is getting out of hand. pic.twitter.com/1gxdBQFD9F — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) June 15, 2019

體育中心／綜合報導

白襪隊攝影師喬治亞（Darren Georgia）毫無疑問是「世界上最衰攝影師」，其中一項工作是拍攝開球嘉賓投球的他，今年5月糟開球嘉賓「砸臉」後聲名大噪，昨天又再次被丟，相隔不到24小時，他本季第3次被開球嘉賓瞄準，而且這次球速比前兩次都還要快。

白襪隊在5月底邀請球團單月最佳員工擔任開球嘉賓，沒想到這位金髮媽媽直接將球砸向左前方不遠處的攝影師喬治亞臉上，全場的球迷都嚇傻了，轉播單位直接把這球封為「史上最爛開球」。

沒想到喬治亞3週內再次遇到瞄準他的開球嘉賓，還好這次的開球嘉賓年紀明顯比較大，投出來的球是用拋的方式，讓他能夠按下快門後，再接殺這顆球，白襪官方推特直接封喬治亞為「歷史第一位贏得金手套的攝影師」。

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但是禍不單行的，白襪15日所邀請的開球嘉賓是名中年男性，他也「瞄準」了喬治亞投出這顆球，球速明顯的比前面兩人投的還要快，還好球只打在喬治亞腳邊。