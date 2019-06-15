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昨天大谷今天鮑爾斯　連續2天「完全打擊」1912年來首見

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▲鮑爾斯（Jake Bauers）完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑爾斯（Jake Bauers）完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

印地安人23歲野手鮑爾斯（Jake Bauers）15日面對老虎8局擊出2分砲，締造完全打擊，幫助球隊13比4大勝，繼昨天的大谷翔平創造歷史之後，大聯盟本季第3號完全打擊出爐，自1912年以來首次連續兩天誕生完全打擊。

鮑爾斯此役被安排在第8棒指定打擊，次局就擊出二壘安打幫助印地安人先馳得點1比0領先老虎，第4局再擊出一壘安，並隨著馬丁（Leonys Martin）的3分砲回到本壘得分，該局印地安人整整打了13個人次，鮑爾斯也在其中擊出帶有打點三壘安，印地安人已經10比3遙遙領先。

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經過4局鮑爾斯已經聽牌完全打擊，6局遭三振後，第8局擊出2分打點全壘打完成紀錄，個人單場5支4貢獻4分打點，終場印地安人13比4痛宰老虎。

昨天效力天使的大谷翔平才成就歷史首位日本出生球員完全打擊，相隔不到24小時鮑爾斯也締造完全打擊，大聯盟歷史僅1912年有過連續兩天出產完全打擊，歷史第5次2天內大聯盟出現複數次完全打擊，而2008年貝爾崔（Adrian Beltre）、祖魯（Stephen Drew）曾上演同日完全打擊。加上季初雙城的波蘭柯（Jorge Polanco），本季大聯盟第3號完全打擊。

鮑爾斯是印地安人先前利用迪亞茲（Yandy Diaz）從光芒交易獲得，本季為他升上大聯盟的第2年，不過所繳出來的打擊成績並不耀眼，64場比賽.222/.305/.384打擊三圍，8發全壘打貢獻26打點。

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