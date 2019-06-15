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為球隊而犧牲　勇士願為KD、湯普森端2張5年頂薪

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▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士在主場見證暴龍奪得隊史首冠，無緣成就2002年後首支三連霸球隊，過程中杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）兩名大將還分別受重傷。《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，根據他得到的消息，勇士願意提出頂薪來留住這兩位，為了勇士而犧牲的英雄。

「在我從勇士球團那邊得知的消息，他們有意願為杜蘭特提出5年頂薪合約，也願意為湯普森端出5年頂薪合約。」溫德霍斯特在《First Take》節目上爆料。

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湯普森在暴龍封王的G6攻下全隊最高30分，可惜第3節最後2分22秒一次的落地沒站穩，導致左膝前十字韌帶撕裂，雖然執行完罰球並跟教練承諾只要休息2分鐘就好，但湯普森最後沒有回到場上，而是拄著拐杖離開球場。

杜蘭特則是在G5強忍小腿拉傷傷勢復出，結果打不到12分鐘就因傷退場，而且是更嚴重的「籃球員絕症」阿基里斯腱斷裂。

若是續約勇士，杜蘭特最高可獲得5年2.21億美元，湯普森則是5年1.9億美元。溫德霍斯特解釋，勇士會轉變態度，願意為這兩人支付3.5億美元的薪水加豪華稅，主要是因為他們評估下個賽季於舊金山的新球館大通球場（Chase Center）所帶來的經濟效益將遠超於此。

杜蘭特的阿基里斯腱傷勢很可能導致他來季整季報銷，湯普森狀況稍微好一點，不過也會缺席幾個月的時間，假如最後兩人都續留了，勇士也有好一陣子無法排出完整陣容。

由於湯普森的父親麥可（Mychal Thompson）曾經效力過湖人，退休後現在也是湖人電台節目主持人，因此一直有謠言湯普森下個賽季將轉戰湖人。不過麥可在得知勇士球團有意頂薪續約後接受《San Francisco Chronicle》訪問表示，他們毫無疑問的以續留勇士為頭號選項。

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特G5阿基里斯腱斷裂。（圖／CFP）

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森（Klay Thompson）G6前十字韌帶撕裂。（圖／CFP）

關鍵字： 湯普森杜蘭特NBA冠軍戰勇士
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