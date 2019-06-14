日職／王柏融札幌首轟　3安猛打賞勝利打點火腿勝巨人

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

日本職棒火腿隊今天（14日）與巨人隊進行跨聯盟比賽，火腿王柏融擔任5棒左外野手，巨人陽岱鋼未先發，王柏融二局下敲出中外野安打，三局下遭三振，六局下再敲安打，7局下平手轟出右外野2分全壘打，反以2分超前，個人在札幌巨蛋首轟。火腿以5比4贏球，王柏融是勝利打點。

王柏融在8局上退場休息，單場個人3支安打猛打賞，打出個人在日職第3支全壘打，也是他在札幌巨蛋首轟，上一次單場3支安打是在6月6日對養樂多，上一支全壘打是6月1日在大阪巨蛋對歐力士。

火腿二局下王柏融首位上場打擊，打出穿越二、游到中外野一壘安打，渡邊諒再右外野安打，横尾俊建二壘滾地球傳二壘野手選擇都上壘，無人出局滿壘，石川亮與中島卓也都遭到三振，西川遙輝打出中外野飛球出局。

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巨人三局上一出局洋砲左外野二壘安打，重信慎之介中外野安打占一、三壘，龜井善行投手前滾地球，投手傳一壘出局占二、三壘，投手有原航平打到捕手面罩，暴投失2分。

火腿3局下大田泰示被三振、近藤健介被保送，中田翔再遭三振，王柏融打擊時陽岱鋼在休息室觀看，結果王柏融對偏低球揮空也被三振。

巨人4局上一出局利用岡本和真安打及大城卓三右外野二壘安打，再攻下1分。6局上一出局攻占滿壘但未得分。

6局下火腿首位打者近藤健介打出左外野安打，中田翔被保送，王柏融打出右外野平飛一壘安打形成滿壘，渡邉諒高飛犧牲打追回1分，杉谷拳士代打安打再扳1分，王柏融上到三壘，石川亮被三振，中島卓也二壘滾地出局。

火腿7局下西川遙輝突襲短打頭部撲一壘形成內野安打，大田泰示右外野飛球出局，近藤健介中外野飛球出局，西川遙輝盜上二壘，中田翔左外野安打送回1分扳平比數。

王柏融面對巨人投手高木京介，第2球轟出剛飛過右外野全壘打的2分全壘打，把比數超前，7局結束也退場休息。

巨人在9局上若林晃弘與重信慎之介2支二壘安打反撲1分，火腿最後以再見三振贏球。

巨人陽岱鋼在這場比賽沒有出賽，無法達成與王柏融第一次在日職例行賽同場比賽打擊較勁，但坐在休息室觀看王柏融比賽。頻頻點頭。火腿與巨人15日再戰，兩人有機會同場出賽。