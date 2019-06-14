運動雲

>

日職／王柏融札幌首轟　3安猛打賞勝利打點火腿勝巨人

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

日本職棒火腿隊今天（14日）與巨人隊進行跨聯盟比賽，火腿王柏融擔任5棒左外野手，巨人陽岱鋼未先發，王柏融二局下敲出中外野安打，三局下遭三振，六局下再敲安打，7局下平手轟出右外野2分全壘打，反以2分超前，個人在札幌巨蛋首轟。火腿以5比4贏球，王柏融是勝利打點。

王柏融在8局上退場休息，單場個人3支安打猛打賞，打出個人在日職第3支全壘打，也是他在札幌巨蛋首轟，上一次單場3支安打是在6月6日對養樂多，上一支全壘打是6月1日在大阪巨蛋對歐力士。

火腿二局下王柏融首位上場打擊，打出穿越二、游到中外野一壘安打，渡邊諒再右外野安打，横尾俊建二壘滾地球傳二壘野手選擇都上壘，無人出局滿壘，石川亮與中島卓也都遭到三振，西川遙輝打出中外野飛球出局。

請繼續往下閱讀...

巨人三局上一出局洋砲左外野二壘安打，重信慎之介中外野安打占一、三壘，龜井善行投手前滾地球，投手傳一壘出局占二、三壘，投手有原航平打到捕手面罩，暴投失2分。

火腿3局下大田泰示被三振、近藤健介被保送，中田翔再遭三振，王柏融打擊時陽岱鋼在休息室觀看，結果王柏融對偏低球揮空也被三振。

巨人4局上一出局利用岡本和真安打及大城卓三右外野二壘安打，再攻下1分。6局上一出局攻占滿壘但未得分。

6局下火腿首位打者近藤健介打出左外野安打，中田翔被保送，王柏融打出右外野平飛一壘安打形成滿壘，渡邉諒高飛犧牲打追回1分，杉谷拳士代打安打再扳1分，王柏融上到三壘，石川亮被三振，中島卓也二壘滾地出局。

火腿7局下西川遙輝突襲短打頭部撲一壘形成內野安打，大田泰示右外野飛球出局，近藤健介中外野飛球出局，西川遙輝盜上二壘，中田翔左外野安打送回1分扳平比數。

王柏融面對巨人投手高木京介，第2球轟出剛飛過右外野全壘打的2分全壘打，把比數超前，7局結束也退場休息。

巨人在9局上若林晃弘與重信慎之介2支二壘安打反撲1分，火腿最後以再見三振贏球。

巨人陽岱鋼在這場比賽沒有出賽，無法達成與王柏融第一次在日職例行賽同場比賽打擊較勁，但坐在休息室觀看王柏融比賽。頻頻點頭。火腿與巨人15日再戰，兩人有機會同場出賽。

關鍵字： 日職王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／「休息兩分鐘就好」　湯普森ACL撕裂

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰出賽51秒

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

讀者回應

﻿

最新新聞

1札幌巨蛋首轟致勝　王柏融激動捶打胸口

2不是疲勞　張竣龍：爭冠期間壓力大

3英雄訪問秀日語　大王：全壘打意義重大

4陳子豪清壘二安3打點　7局象6：3富邦

5林泓育、朱育賢開轟　6局猿7：6獅

熱門新聞

1湯普森ACL撕裂傷！

2林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻

3暴龍114比110奪成軍24年首冠

4格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

5林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366