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中職／12強重砲人選　朱育賢先專注為桃猿爭冠

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▲▼Lamigo桃猿,朱育賢。（圖／記者季相儒攝）

▲朱育賢。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿重砲手朱育賢目前以15轟、51打點暫居打擊雙冠王，打擊率0.354也僅次於隊友林泓育。朱育賢很有機會入選年底12強中華隊，這也會是他生涯首度入選國家隊，對此他說：「有機會入選當然好，但現階段還是專注上半季冠軍，不會特別想這個。」

朱育賢業餘時期並無國手資歷，進入職棒後曾入選2017年亞冠賽、2018年台日賽，若入選年底12強，將是生涯首次打國際賽，他坦言，自己在學生時期也曾想過打中華隊，「畢竟這是為國爭光，當然會想要打。」

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但進職棒後，朱育賢的想法變得務實，認為做好眼前的事最重要，「有機會打當然很開心，畢竟是對自己的肯定，但現在比較沒有這種想法，還是專注當下，我們跟富邦悍將僅有0.5場勝差，要把氣勢打起來，這比較重要，其他的事之後再說，畢竟還有一段時間，現階段想這些反而會亂了自己的手腳和步調。」

前年亞冠賽台灣隊最終吞2連敗收場，朱育賢砲轟日本，讓大家留下深刻的印象，去年台日賽先發第5棒右外野手，三打數兩安打，本季又打出亮眼表現。朱育賢坦言，一直以來都很開心能夠與其他國家的頂尖選手較勁，也很珍惜對戰的時候，他也再度表示，「希望自己能夠穩定打出好成績，和大家一起努力拿下上半季冠軍，有好表現、才會有以後（12強）。」

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