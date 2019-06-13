中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／綜合報導

12強棒球賽中華隊教練團13日公布，45人選手名單要在8月31日交出。上屆經典賽中華隊擔任隊長的林智勝將卸下國家隊戰袍，盼王柏融等年輕好手崛起，撐起新一代中華隊。

昨天對戰統一獅敲出雙響炮，單季已達10轟的林智勝，再度證明薑是老的辣，但他自認狀況已不如從前，「身體狀態沒這麼好了，打國際賽是會死很多細胞的！」

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2017年入選經典賽中華隊，林智勝接下隊長一職，當時便透露那是他最後一次打國際賽，「學生時代穿中華隊球衣到現在，打中華隊...真的很傷神。」年已37歲的他，認為是時候世代交替，「從18歲打國際賽打到2017年，我可以放下了吧？」

這次12強由洪一中執掌兵符，林智勝沒有預想自己會入選，「現在這麼多年輕好手，我去佔一個缺幹嘛？如果真的選上了、對國家有幫助的話，當然會努力，但應該也是準備在後面代打。」他認為，是時候把位置讓出來了，「不只是我，（陳）鏞基啊、胡金龍他們也不會再打，該讓年輕選手去拚了，現在是柏融他們的世代了，就交給他們吧！」

盼年輕好手扛起中華隊，林智勝心中有許多不錯的人選，在內野方面除了點名林承飛之外，還相當看好林立，「承飛是可以栽培的對象，就差在經驗累積，至於林立，他真的超強，腳程很快，打擊又很有天份。」說到有經驗的選手，他看好寶刀未老的王勝偉，「王拔是很好的游擊人選啊！」

▲林智勝。（圖／記者季相儒攝）