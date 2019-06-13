運動雲

>

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

12強棒球賽中華隊教練團13日公布，45人選手名單要在8月31日交出。上屆經典賽中華隊擔任隊長的林智勝將卸下國家隊戰袍，盼王柏融等年輕好手崛起，撐起新一代中華隊。

昨天對戰統一獅敲出雙響炮，單季已達10轟的林智勝，再度證明薑是老的辣，但他自認狀況已不如從前，「身體狀態沒這麼好了，打國際賽是會死很多細胞的！」

請繼續往下閱讀...

2017年入選經典賽中華隊，林智勝接下隊長一職，當時便透露那是他最後一次打國際賽，「學生時代穿中華隊球衣到現在，打中華隊...真的很傷神。」年已37歲的他，認為是時候世代交替，「從18歲打國際賽打到2017年，我可以放下了吧？」

這次12強由洪一中執掌兵符，林智勝沒有預想自己會入選，「現在這麼多年輕好手，我去佔一個缺幹嘛？如果真的選上了、對國家有幫助的話，當然會努力，但應該也是準備在後面代打。」他認為，是時候把位置讓出來了，「不只是我，（陳）鏞基啊、胡金龍他們也不會再打，該讓年輕選手去拚了，現在是柏融他們的世代了，就交給他們吧！」

盼年輕好手扛起中華隊，林智勝心中有許多不錯的人選，在內野方面除了點名林承飛之外，還相當看好林立，「承飛是可以栽培的對象，就差在經驗累積，至於林立，他真的超強，腳程很快，打擊又很有天份。」說到有經驗的選手，他看好寶刀未老的王勝偉，「王拔是很好的游擊人選啊！」

2017年世界棒球經典賽WBC中華隊熱身賽,中華VS古巴,林智勝（圖／記者季相儒攝）

▲林智勝。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒12強林智勝中信兄弟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

熱門新聞

中職／王鴻程拉弓挑釁　自家教練看不下去：進去坐下啦

NBA冠軍戰／KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術　自豪盡力犧牲

中職／王鴻程拉弓挑釁被訓斥　陳智弘：他知道問題在哪

中職／拉弓挑釁坦言太衝動　王鴻程道歉：我太超過

12強中華隊教練團名單宣布　王建民當牛棚教練

中職／王鴻程頭部近身還罵看三X　陳重羽：真的不妥

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳晨威A型流感隔離5天　洋砲也戴口罩

2首打席對決郭俊麟　陽岱鋼四壞球

3王柏融3戰廣島　首打席被保送

4反曲弓女團痛宰大陸晉級金牌戰

5捕手阻殺暴　郭俊麟首局無奈失分

熱門新聞

1王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

2KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術

3王鴻程拉弓挑釁被罵　教練回應了

4拉弓挑釁坦言太衝動　王鴻程道歉

512強教練團宣布　王建民當牛棚教練

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年06/05~06/09精彩投打(打者篇)

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366