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NBA冠軍戰／甲骨文球場最棒回憶　柯爾：2015年西冠

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▲▼勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾在甲骨文球場最棒回憶是2015年西冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G6將在14日於灣區開戰，這是勇士隊在甲骨文球場的最後一戰，下季他們將搬遷至大通銀行中心，在13日勇士召開賽前記者會，主帥柯爾(Steve Kerr)就被問及在甲骨文球場最棒回憶為何，柯爾表示「2015年西冠擊敗火箭。」

由於甲骨文球場已經過舊，勇士將於下季搬遷至大通銀行中心，意味著總冠軍戰G6不論輸贏，都會是勇士在甲骨文球場的最終戰，柯爾受訪則談及了在這個老球館最棒的回憶，「我最喜歡的回憶就是2015年西區冠軍戰，我們在第5場集會了火箭並且進入總冠軍戰，那是很特別的感覺，那個時候我們不確是否足夠出色可以做到這點，球迷們已經40多年沒見過這種場面，所以對我來說，那是一個事情的開始。」

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2015年是柯爾執教勇士的第一個賽季，當時他徹底改造金州軍團，也掀起了小球浪潮，當時在西區冠軍戰以4比1擊退了火箭，是勇士自1975年以來再次進入總冠軍戰，而當年勇士因為騎士有傷兵潮，使得勇士最終以4比2擊退克里夫蘭，奪下久違的總冠軍，同時也開啟了最近幾年的王朝。

▲▼201805015西冠G1,勇士對火箭,柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透社）

▲2015西區冠軍戰勇士4比1擊敗火箭。（圖／路透社）

關鍵字： 勇士總冠軍戰柯爾火箭
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