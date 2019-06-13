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國聯新人王大熱門　教士菜鳥投手竟突然被下放1A

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▲教士菜鳥投手派迪克（Chris Paddack）。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士菜鳥投手派迪克（Chris Paddack）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士菜鳥投手派迪克（Chris Paddack）本季12場先發投出4勝4敗、防禦率3.15佳績，被視為國聯新人王熱門人選，但他在13日被球團下放1A，引起外界討論。事實上，這是球團早已設定好的計畫，目標是控管投球局數。

教士球團本季就有意限制派迪克的投球局數，特別是考量到他近期成績不如開季具有宰制力，加上他是球團重點培育球星，決定以保護投手為先，先讓他至小聯盟調整，而這位未來王牌預計於6月底回到大聯盟。

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派迪克去年最高層級只到2A，但本季從春訓就維持良好狀態，開季前7場先發表現近乎完美，防禦率是優異的1.55。不過近5場先發表現不佳，僅有1場投滿6局，其中5場比賽防禦率高達5.76，被敲出8支全壘打，明顯與開季成績有落差。

派迪克成為職棒球員後，從未單季投超過90局，加上他曾於2016賽季進行手肘韌帶置換手術，因而錯過2017賽季。去年在1A和2A合計投90局，今年升上大聯盟面對更高張力高強度的比賽，教士球團態度保守，深怕讓這位潛力投手受到二度傷害。

教士6月賽程相對較輕鬆，有較多的休兵日，因此球隊很可能會採用四人輪值。值得一提的是，假如派迪克在小聯盟待超過20天，等於將用掉一次選擇權，因此球團預計在20天內將他升上大聯盟，而這段時間的下放主要就是保護他的新鮮手臂。

關鍵字： 教士派迪克國聯新人王
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