史丹頓復健賽兩戰敲3轟　預計下週戰光芒歸隊捍衛龍頭

▲史丹頓有望下週歸隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基兩門重砲「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和「法官」喬志（Aaron Judge）復出日子不遠了，史丹頓近日1A展開復健賽，發揮怪力男本色，近2戰轟出3支全壘打，有望於下週歸隊，為力保美東區龍頭的洋基注入一劑強心針。

「我感覺非常好，找到了擊球的時機點。」史丹頓受訪時表示，「我想我將在本周末繼續在小聯盟比賽，然後希望下週可以回到大聯盟。」

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儘管本季面臨傷兵問題，但洋基戰績不受影響，目前以41勝25敗、勝率6成21續坐美東區龍頭，總教練布恩（Aaron Boone）指出，史丹頓與喬志本周末預計將到3A進行復健賽，如果沒有意外，下週主場系列戰就能歸隊。

洋基12日結束在主場與大都會的雙重賽後，將啟程至芝加哥與白襪展開客場四連戰，該系列賽結束後，將於18日回到主場展開10連戰，首先面對就是僅落後半場勝差的光芒隊，如果史丹頓和法官順利歸隊，有望在與光芒系列戰中直接拉開雙方勝差。

史丹頓自3月31日因二頭肌拉傷進入傷兵名單，復健過程又傳出肩膀舊傷復發，加上復健賽過程中又拉傷左小腿肌，導致復出進度一延再延，一直到本週才又開始展開復健賽。

洋基將在6月30日、7月1日進行倫敦海外賽，對決世仇紅襪隊，這也是大聯盟首次移師歐洲進行海外例行賽，若史丹頓和喬志順利復出，預計將隨隊出征。

▲洋基主砲喬志也預計於下週歸隊。（圖／達志影像／美聯社）